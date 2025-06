Perché il Salisburgo è al Mondiale per Club: come si sono qualificati gli austriaci

La formazione della Red Bull non ha mai raggiunto nemmeno i quarti di Champions: perché dunque è stata ammessa al Mondiale?

Real Madrid, Bayern, Manchester City, PSG, Juventus, Inter. In pratica, la crema o quasi del calcio europeo. Poi vai a guardare le partecipanti europee al Mondiale per Club in corso di svolgimento e scopri, un po’ a sorpresa, la presenza del Salisburgo.

La formazione austriaca, gestita dal gruppo Red Bull, esordirà questa sera contro i messicani del Pachuca: entrambe fanno parte del girone H, completato dal favoritissimo Real Madrid e dall’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Ma perché il Salisburgo partecipa alla prima versione allargata della storia del Mondiale per Club? Come si è qualificata la formazione austriaca? Ecco la spiegazione, in relazione soprattutto al cammino non proprio esaltante nelle ultime edizioni della Champions League.