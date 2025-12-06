Perché Salah non gioca più al Liverpool: terza panchina di fila in Leeds-Liverpool, le parole di Slot

Mohamed Salah è partito dalla panchina per la terza partita consecutiva di Premier League, che vede il Liverpool affrontare il Leeds United all'Elland Road (la gara ha preso il via alle 18.30). Ed è una scelta che fa rumore.
Arne Slot, manager dei Reds, si è così ritrovato a spiegare le ragioni alla base della propria decisione, che vede l'egiziano tornare ancora una volta tra le seconde linee.
Il Liverpool ha conquistato quattro punti nelle due partite disputate da quando Salah è stato escluso, e Slot spera che la sua decisione dia nuovamente i propri frutti contro i Whites.