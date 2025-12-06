Pubblicità
Mohamed Salah Liverpool Premier League 2025-26

Perché Salah non gioca più al Liverpool: terza panchina di fila in Leeds-Liverpool, le parole di Slot

Un tempo intoccabile nei Reds, Mohamed Salah è stato escluso dal proprio allenatore anche nella trasferta di Leeds. E lo stesso Slot ha spiegato i motivi della propria decisione.

Mohamed Salah è partito dalla panchina per la terza partita consecutiva di Premier League, che vede il Liverpool affrontare il Leeds United all'Elland Road (la gara ha preso il via alle 18.30). Ed è una scelta che fa rumore.

Arne Slot, manager dei Reds, si è così ritrovato a spiegare le ragioni alla base della propria decisione, che vede l'egiziano tornare ancora una volta tra le seconde linee. 

Il Liverpool ha conquistato quattro punti nelle due partite disputate da quando Salah è stato escluso, e Slot spera che la sua decisione dia nuovamente i propri frutti contro i Whites.

  • LE PAROLE DI SLOT

    Slot ha parlato prima della partita a Sky Sports, sottolineando l'importanza di scegliere giocatori adatti al compito da svolgere contro una squadra come il Leeds, piena di fiducia dopo la vittoria sul Chelsea a metà settimana.

    "Non è mai una decisione facile perché sappiamo tutti quanto sia grande questo giocatore - ha detto l'olandese - Ma oggi spetta a me scegliere la squadra che ritengo necessaria. Ecco perché ho preso questa decisione".

    Il Liverpool ha iniziato la gara nella metà bassa della classifica, ma potrebbe salire fino al quinto posto in caso di vittoria. Il tutto mentre Salah è partito dalla panchina, pronto a dare il proprio contributo se chiamato in causa da Slot.

  Liverpool v Sunderland - Premier League

    SALAH SACRIFICATO

    L'assenza di Salah dall'undici titolare del Liverpool nelle ultime settimane ha fatto sì che Slot schierasse Dominik Szoboszlai, più incline alla difesa, sulla fascia destra, come ha fatto anche nella trasferta all'Elland Road.

    Se l'ungherese ha dato ai Reds più solidità da quella parte, il cambiamento di formazione ha iniziato anche a tirare fuori il meglio da Florian Wirtz. Il 22enne tedesco ha offerto quella che è stata probabilmente la sua migliore prestazione con la maglia del Liverpool nella gara vinta contro il West Ham lo scorso fine settimana, poi ha pensato di aver segnato il suo primo goal contro il Sunderland, ma in realtà si è trattato di autorete di Mukiele.

    Resta da vedere se escludere Salah dalla formazione sia la soluzione a lungo termine per Slot, che evidentemente ritiene che la decisione giusta per consentire ai Reds di invertire la rotta, dopo le ben documentate difficoltà incontrate durante l'autunno.

  • GLI ELOGI DEL MANAGER

    Slot ha parlato della professionalità di Salah dopo la partita domenica scorsa contro i WHU, dicendo ai giornalisti che era "lecito supporre" che Salah non fosse contento della decisione, ma che "ha reagito molto bene" alla prima panchina stagionale in campionato.

    "È una reazione normale da parte di un giocatore così bravo, che è stato eccezionale per questo club per tanti anni e lo sarà anche in futuro - ha aggiunto Slot - Non era l'unico a non essere contento di non essere titolare, ed è normale. È molto disciplinato, sa cosa fare per mantenersi in forma. Non importa se gioca bene o male, se gioca o non gioca, sarà sempre un professionista di alto livello ed è quello che è stato negli ultimi due giorni".

    E poi, riferendosi anche alla Coppa d'Africa: "Come tutti i giocatori del mondo, anche loro attraversano fasi in cui sono semplicemente umani. Ha segnato tantissimi goal per noi e sono sicuro che continuerà a farlo in futuro. Dobbiamo trovare un modo per giocare senza di lui per quando non sarà qui".

  Leeds United v Liverpool - Premier League

    ANCHE ISAK IN PANCHINA

    Salah non è l'unico giocatore di nome a essere finito tra le riserve nella partita contro il Leeds: anche Alexander Isak ha dovuto accontentarsi di un posto in panchina, con Ekitike titolare al centro. Slot del resto ha a disposizione una vasta gamma di opzioni offensive e i due avranno sicuramente un ruolo importante da svolgere nei Reds nei prossimi mesi.

