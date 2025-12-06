Perché Salah non gioca più al Liverpool: terza panchina di fila in Leeds-Liverpool, le parole di Slot

Slot ha parlato della professionalità di Salah dopo la partita domenica scorsa contro i WHU, dicendo ai giornalisti che era "lecito supporre" che Salah non fosse contento della decisione, ma che "ha reagito molto bene" alla prima panchina stagionale in campionato.

"È una reazione normale da parte di un giocatore così bravo, che è stato eccezionale per questo club per tanti anni e lo sarà anche in futuro - ha aggiunto Slot - Non era l'unico a non essere contento di non essere titolare, ed è normale. È molto disciplinato, sa cosa fare per mantenersi in forma. Non importa se gioca bene o male, se gioca o non gioca, sarà sempre un professionista di alto livello ed è quello che è stato negli ultimi due giorni".

E poi, riferendosi anche alla Coppa d'Africa: "Come tutti i giocatori del mondo, anche loro attraversano fasi in cui sono semplicemente umani. Ha segnato tantissimi goal per noi e sono sicuro che continuerà a farlo in futuro. Dobbiamo trovare un modo per giocare senza di lui per quando non sarà qui".