Niente Serie A in campo sabato, spostate le tre partite che erano in programma per i funerali di Papa Francesco.

Sarà un week end inedito per la Serie A e in generale il calcio italiano visto che non ci saranno partite in programma sabato 26 aprile.

La decisione è arrivata martedì ed è legata alla morte del Papa con i funerali che si terranno sabato.

Non solo la Serie A ma anche gli altri campionati italiani non scenderanno in campo per quel giorno. Ecco il nuovo programma della Serie A per la trentaquattresima giornata.