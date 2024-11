Perché Pulisic non gioca Milan-Juventus: infortunio, scelta tecnica o non è al meglio? Big match in panchina

Milan-Juventus, Pulisic è in panchina: perché Fonseca non ha schierato il titolarissimo per la partita contro la Juventus di sabato.

San Siro si illumina con la sfida di cartello tra Milan e Juventus. Rossoneri e bianconeri in campo per la seconda partita del 13esimo turno di Serie A, la prima per entrambe dopo la sosta della Nations League.

Se il Milan ha praticamente tutta la rosa a disposizione, la Juventus deve fare a meno di diversi uomini fondamentali, chi per qualche giorno e chi invece per diverse settimane, se non per l'intera stagione.

Nel Milan, tra le scelte ufficiali di Fonseca, non c'è Pulisic, in panchina per la partita contro la Juventus.