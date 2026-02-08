Perché Pio Esposito non gioca Sassuolo-Inter: è in panchina? La motivazione della sua assenza

Lo stesso Chivu, nella conferenza stampa post Inter-Torino, ha del resto spiegato come le sue scelte relative alla coppia d'attacco possano variare di partita in partita e di avversario in avversario. Senza dunque che vi sia un duo prestabilito, come accadeva negli anni scorsi.

"Lautaro con Esposito e Thuram con Bonny? No, no, per me non significa nulla. Le scelte sono anche in base a quello che è stato il periodo, si è giocato ogni tre giorni. Io preferisco aver giocatori con energie, che danno tutto quello che hanno in quello specifico giorno, per poi magari fare cambi tre giorni dopo. Non ho una preferenza, io so che tutti possono giocare con tutti. So quello che mi danno, sono strafelice del loro lavoro e ancora più felice del fatto che accettano e che capiscono le nostre intenzioni".