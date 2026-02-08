Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Inter Lecce Pio Esposito ChivuGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Pio Esposito non gioca Sassuolo-Inter: è in panchina? La motivazione della sua assenza

Il centravanti nerazzurro non fa parte dell'undici titolare di Chivu per la gara di Reggio Emilia: nelle ultime tre partite di campionato era sempre stato schierato dall'inizio.

Pubblicità

Aumentare a 9 i punti di vantaggio sul Milan e ripristinare lo stesso vantaggio sul Napoli, entrambi al secondo posto: questo è l'obiettivo dell'Inter, che scende in campo in casa del Sassuolo nella partita delle 18.

La formazione di Cristian Chivu, però, inizierà la partita senza uno dei suoi nuovi titolari: nell'undici titolare scelto dall'allenatore romeno per la gara del Mapei Stadium non compare Pio Esposito.

Perché il gioiello ex Spezia non gioca titolare Sassuolo-Inter? Il motivo della sua assenza.

  • L'11 TITOLARE DELL'INTER

    Questa è la formazione titolare scelta da Chivu per la partita contro il Sassuolo:

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

    • Pubblicità

  • PERCHÉ PIO ESPOSITO NON GIOCA

    La scelta di Chivu di escludere Esposito dall'undici di partenza dell'Inter è puramente tecnica: dunque non ci sono infortuni di mezzo a frenare il centravanti nerazzurro, che al contempo non è nemmeno squalificato.

    Esposito, di conseguenza, siede regolarmente in panchina accanto al proprio allenatore e alle altre seconde linee dell'Inter, con possibilità di entrare in campo a gara in corso.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DI NUOVO IN PANCHINA

    La scelta di lasciare in panchina Esposito, almeno nella prima parte della gara, stona con quelle recentemente effettuate da Chivu. Il quale aveva sempre puntato su di lui dall'inizio nelle precedenti tre partite di campionato.

    Esposito è partito titolare contro l'Udinese, il Pisa e la Cremonese: tre partite che l'Inter ha vinto anche grazie al suo apporto, con tanto di goal ai toscani e di assist per Lautaro Martinez nella trasferta friulana.

    In mezzo l'Inter ha affrontato anche il Borussia Dortmund in Champions League e il Torino in Coppa Italia: in queste due occasioni, al contrario, Esposito è partito dalla panchina entrando a gara in corso.

  • LE PAROLE DI CHIVU

    Lo stesso Chivu, nella conferenza stampa post Inter-Torino, ha del resto spiegato come le sue scelte relative alla coppia d'attacco possano variare di partita in partita e di avversario in avversario. Senza dunque che vi sia un duo prestabilito, come accadeva negli anni scorsi.

    "Lautaro con Esposito e Thuram con Bonny? No, no, per me non significa nulla. Le scelte sono anche in base a quello che è stato il periodo, si è giocato ogni tre giorni. Io preferisco aver giocatori con energie, che danno tutto quello che hanno in quello specifico giorno, per poi magari fare cambi tre giorni dopo. Non ho una preferenza, io so che tutti possono giocare con tutti. So quello che mi danno, sono strafelice del loro lavoro e ancora più felice del fatto che accettano e che capiscono le nostre intenzioni".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0