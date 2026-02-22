Goal.com
Osimhen GalatasarayGetty
Andrea Ajello

Perché Osimhen ha saltato l'ultima partita con il Galatasaray: "problema al ginocchio", recupera per la Juventus?

Victor Osimhen non ha giocato in campionato a causa di un problema fisico come comunicato dal Galatasaray: mercoledì c'è il ritorno di Champions contro la Juventus.

Sia Galatasaray che Juventus hanno subito una sconfitta per 2-0 nell'ultima giornata di campionato, a pochi giorni dalla sfida di ritorno in programma mercoledì alle ore 21.

Nella formazione turca (ko 2-0 contro il Konyaspor), c'erano diverse assenze per scelta tecnica pensando proprio alla gara con i bianconeri. A saltare il match è stato anche Victor Osimhen anche se in questo caso non per una questione di turnover. 

Il Galatasaray ha spiegato l'assenza del centravanti nigeriano attraverso una nota ufficiale in cui ha annunciato un problema fisico per l'ex Napoli. Ma come sta e ce la fa per la Juventus?

  • OSIMHEN NON CONVOCATO IN CAMPIONATO

    Il Galatasaray ha affrontato la partita di campionato facendo turnover con diversi titolari che sono rimasti in panchina o subentrati, come ad esempio Sanchez, Torreira, Yilmaz e Noa Lang.

    Non era invece neanche in panchina Osimhen, che non è stato convocato per il match contro il Konyaspor. 

  • OSIMHEN OUT, IL COMUNICATO DEL GALATASARAY

    Il club turco ha spiegato l'assenza del nigeriano dovuta ad un piccolo problema fisico: "Victor Osimhen, che accusa un fastidio al ginocchio destro, non è stato incluso nella lista per la partita contro il Konyaspor a titolo precauzionale".

  • LE CONDIZIONI DI OSIMHEN

    Per l'ex giocatore del Napoli si tratta quindi di un problema al ginocchio che però non preoccupa. Lo stesso Galatasaray ha parlato di un riposo a scopo precauzionale. 

    Non si può parlare neanche di un vero e proprio infortunio; non essendo al 100% e considerando la vicinanza con il ritorno di Champions, il Galatasaray ha preferito tenerlo fuori senza rischiare. 

  • OSIMHEN IN CAMPO CONTRO LA JUVENTUS

    Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Osimhen all'Allianz Stadium. Il nigeriano, che quando era al Napoli ha segnato alla Juventus, sarà regolarmente in campo dal primo minuto mercoledì e proverà a trascinare la squadra agli ottavi di finale. 

    Osimhen arriverà anche "fresco" al grande appuntamento visto appunto che non ha partecipato all'ultima partita. 

