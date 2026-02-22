Perché Osimhen ha saltato l'ultima partita con il Galatasaray: "problema al ginocchio", recupera per la Juventus?

Sia Galatasaray che Juventus hanno subito una sconfitta per 2-0 nell'ultima giornata di campionato, a pochi giorni dalla sfida di ritorno in programma mercoledì alle ore 21.

Nella formazione turca (ko 2-0 contro il Konyaspor), c'erano diverse assenze per scelta tecnica pensando proprio alla gara con i bianconeri. A saltare il match è stato anche Victor Osimhen anche se in questo caso non per una questione di turnover.

Il Galatasaray ha spiegato l'assenza del centravanti nigeriano attraverso una nota ufficiale in cui ha annunciato un problema fisico per l'ex Napoli. Ma come sta e ce la fa per la Juventus?