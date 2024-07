Ibrahimovic ha annunciato che l'attaccante verrà aggregato a Milan Futuro: ma può giocare nella seconda squadra rossonera?

Durante la sua conferenza stampa Ibrahimovic è stato chiaro: non c'è spazio per Divock Origi al Milan.

L'attaccante, rientrato dal prestito al Nottingham Forest, verrà quindi aggregato a Milan Futuro ovvero la seconda squadra dei rossoneri.

Dopo una lunga carriera internazionale che lo ha visto tra le altre cose vincere una Premier League, una Champions League e un Mondiale per Club col Liverpool, Origi rischia di disputare la prossima stagione in Serie C.

Ma perché Origi può giocare con Milan Futuro? Cosa dice il regolamento?