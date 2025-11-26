Perché Oblak non gioca Atletico Madrid-Inter: non è stato convocato, al suo posto l'ex Atalanta Musso

A prendere il posto di Oblak, come detto, sarà Juan Musso: l'argentino, visto in Italia con le maglie di Udinese e Atalanta, ha già sostituito il titolare sabato a Getafe ed è uscito dal campo con la porta inviolata.

Si è trattato dell'unica presenza stagionale di Musso, che già lo scorso anno aveva giocato pochissimo: appena 11 le presenze complessive, delle quali 7 in Coppa del Re. Stasera sarà lui a doversi opporre a Lautaro Martinez e compagni.