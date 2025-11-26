Pubblicità
Stefano Silvestri

Perché Oblak non gioca Atletico Madrid-Inter: non è stato convocato, al suo posto l'ex Atalanta Musso

Simeone deve fare a meno del proprio portiere titolare per la sfida del girone di Champions League tra il suo Atletico Madrid e l'Inter: la motivazione.

Jan Oblak non giocherà Atletico Madrid-Inter. E questa può essere considerata una buona notizia per i nerazzurri. La notizia è che è pessima per i Colchoneros.

Il portiere sloveno non difenderà i pali della squadra di Simeone questa sera, al Civitas Metropolitano, nella gara valida per la quinta giornata del girone di Champions League: non è stato nemmeno convocato, il che significa che non siederà neppure in panchina.

Al posto di Oblak scenderà dunque in campo Juan Musso, l'ex portiere di Udinese e Atalanta, che a Madrid ricopre formalmente il suo di secondo proprio di Oblak.

  • I CONVOCATI DELL'ATLETICO MADRID

    Attorno all'ora di pranzo, l'Atletico Madrid ha comunicato ufficialmente la lista dei giocatori convocati per la sfida contro l'Inter: c'è Giuliano Simeone, in dubbio alla vigilia, mentre è assente Oblak.

  • PERCHÉ OBLAK SALTA L'INTER

    Oblak è tornato a Madrid dagli impegni con la nazionale slovena con qualche problema fisico: un guaio a una caviglia, ma anche un problemino muscolare. Nulla di grave, ma serio a tal punto da costringerlo a rimanere a riposo.

    L'estremo difensore dell'Atletico Madrid ha così saltato la gara di campionato che domenica i biancorossi hanno vinto in casa del Getafe: 1-0 il risultato finale, frutto di un'autorete di Duarte su cross di Raspadori.

    Oblak dovrà così guardarsi dall'esterno la seconda partita di fila: pure questa molto importante, considerando come l'Atletico Madrid sia costretto a ottenere un risultato positivo dopo due vittorie e altrettante sconfitte nelle prime quattro giornate di Champions League.

  • LE PAROLE DELLA VIGILIA

    Oblak è in realtà tornato in gruppo, tanto che lui stesso alla vigilia annunciava di sperare non solo in una convocazione per la gara contro l'Inter, ma anche di scendere in campo dal primo minuto.

    "Spero di tornare presto in campo, sto facendo tutto il possibile così come fisioterapisti e medici. Ma se non sarò disponibile", diceva a Radio Marca.

    Le speranze di Oblak sono state disilluse: il rientro è posticipato forse a sabato 29 novembre, quando l'Atletico Madrid giocherà sempre al Civitas Metropolitano contro l'Oviedo, stavolta per il campionato spagnolo.

  • TOCCA A MUSSO

    A prendere il posto di Oblak, come detto, sarà Juan Musso: l'argentino, visto in Italia con le maglie di Udinese e Atalanta, ha già sostituito il titolare sabato a Getafe ed è uscito dal campo con la porta inviolata.

    Si è trattato dell'unica presenza stagionale di Musso, che già lo scorso anno aveva giocato pochissimo: appena 11 le presenze complessive, delle quali 7 in Coppa del Re. Stasera sarà lui a doversi opporre a Lautaro Martinez e compagni.

