Perché Oblak non gioca Atletico Madrid-Inter: non è stato convocato, al suo posto l'ex Atalanta Musso

Jan Oblak non giocherà Atletico Madrid-Inter. E questa può essere considerata una buona notizia per i nerazzurri. La notizia è che è pessima per i Colchoneros.
Il portiere sloveno non difenderà i pali della squadra di Simeone questa sera, al Civitas Metropolitano, nella gara valida per la quinta giornata del girone di Champions League: non è stato nemmeno convocato, il che significa che non siederà neppure in panchina.
Al posto di Oblak scenderà dunque in campo Juan Musso, l'ex portiere di Udinese e Atalanta, che a Madrid ricopre formalmente il suo di secondo proprio di Oblak.