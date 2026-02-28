Perché non parla Spalletti prima di Roma-Juventus: in conferenza ci sarà Kalulu

Roma-Juventus è anche la partita di Luciano Spalletti visto che il tecnico tornerà all'Olimpico da ex. Non che sia la prima volta visto che è già successo quando era allenatore dell'Inter e del Napoli ma comunque rimane una sfida particolare per l'ex commissario tecnico che nella capitale ha vissuto tanti anni.

Spalletti però non parlerà alla vigilia di Roma-Juventus nella consueta conferenza stampa; questa la scelta del club bianconero. Ci sarà comunque una conferenza in casa Juve; al posto dell'allenatore parlerà Pierre Kalulu.

Ma perché questa decisione della Juventus?