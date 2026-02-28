Goal.com
Andrea Ajello

Perché non parla Spalletti prima di Roma-Juventus: in conferenza ci sarà Kalulu

La Juventus sfida la Roma nel posticipo della 26esima giornata: alla vigilia non parlerà Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Roma-Juventus è anche la partita di Luciano Spalletti visto che il tecnico tornerà all'Olimpico da ex. Non che sia la prima volta visto che è già successo quando era allenatore dell'Inter e del Napoli ma comunque rimane una sfida particolare per l'ex commissario tecnico che nella capitale ha vissuto tanti anni. 

Spalletti però non parlerà alla vigilia di Roma-Juventus nella consueta conferenza stampa; questa la scelta del club bianconero. Ci sarà comunque una conferenza in casa Juve; al posto dell'allenatore parlerà Pierre Kalulu.

Ma perché questa decisione della Juventus? 

  • ROMA-JUVENTUS: PARLA KALULU IN CONFERENZA, L'ORARIO

    Mentre la Roma manderà regolarmente a parlare Gian Piero Gasperini (ore 13.30) per la Juventus a presentare il big match dell'Olimpico ci sarà Kalulu.

    Il difensore francese sostituisce Spalletti; la conferenza è in programma per le 15.30. 

  • PERCHÈ NON PARLA SPALLETTI

    Ma per quale motivo Spalletti non parlerà in conferenza? Nessuna polemica, dietro questa decisione c'è la volontà del club bianconero di variare le voci dei protagonisti dando l'opportunità anche ai calciatori di rilasciare dichiarazioni alla vigilia delle partite e non solo nel giorno della gara. 

  • I PRECEDENTI

    Non si tratta di una novità assoluta in casa Juventus. Era già capitato in stagione che al posto di Spalletti parlasse un giocatore in conferenza. 

    Ad esempio alla vigilia di Inter-Juventus quando in quel caso si era presentato il capitano Manuel Locatelli.

