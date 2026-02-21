Perché Nico Paz non gioca Juventus-Como: infortunio, squalifica o scelta tecnica? I motivi dell'assenza allo 'Stadium'

Quella di oggi contro la Juventus è la prima assenza di Nico Paz in tutto il campionato.

L'argentino infatti ha sempre giocato nelle prime venticinque giornate col Como. E solo una di queste volte è partito dalla panchina per un leggero problema fisico.

Nico Paz ha fin qui realizzato nove goal, l'ultimo contro il Milan, e fornito sei assist ai compagni.