Nico Paz Como Atalanta penalty missed 01022026Getty Images
Lelio Donato

Perché Nico Paz non gioca Juventus-Como: infortunio, squalifica o scelta tecnica? I motivi dell'assenza allo 'Stadium'

Pesante assenza nel Como che affronta la Juventus senza il suo numero 10. Ma perché Nico Paz non gioca contro i bianconeri: è infortunato o squalificato?

Il Como affronta la Juventus senza Nico Paz.

L'argentino, titolare inamovibile per Cesc Fabregas, allo 'Stadium' non figura neppure tra i giocatori in panchina.

Ma perché Nico Paz non gioca Juventus-Como? Il numero 10 è infortunato o squalificato?

  • PERCHÈ NICO PAZ NON GIOCA JUVENTUS-COMO

    Nico Paz non gioca titolare e non figura neppure in panchina contro la Juventus perché è squalificato.

    L'argentino, che era diffidato, ha preso un cartellino giallo durante il recupero di campionato contro il Milan.

  • SEMPRE TITOLARE IN CAMPIONATO

    Quella di oggi contro la Juventus è la prima assenza di Nico Paz in tutto il campionato.

    L'argentino infatti ha sempre giocato nelle prime venticinque giornate col Como. E solo una di queste volte è partito dalla panchina per un leggero problema fisico.

    Nico Paz ha fin qui realizzato nove goal, l'ultimo contro il Milan, e fornito sei assist ai compagni.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI NICO PAZ

    Secondo le ultime informazioni Fabregas potrebbe sostituire Nico Paz con Jesus Rodriguez.

    Lo spagnolo dovrebbe giocare insieme a Baturina e Vojvoda alle spalle di Douvikas, che tornerà titolare dopo la panchina contro il Milan.

  • QUANDO TORNA NICO PAZ

    Come detto Nico Paz salta Juventus-Como per squalifica ma non è infortunato.

    L'argentino dunque tornerà titolare già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Lecce.

