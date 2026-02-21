Perché Nico Paz non gioca Juventus-Como: infortunio, squalifica o scelta tecnica? I motivi dell'assenza allo 'Stadium'

Il Como affronta la Juventus senza Nico Paz.
L'argentino, titolare inamovibile per Cesc Fabregas, allo 'Stadium' non figura neppure tra i giocatori in panchina.
Ma perché Nico Paz non gioca Juventus-Como? Il numero 10 è infortunato o squalificato?
Nico Paz non gioca titolare e non figura neppure in panchina contro la Juventus perché è squalificato.
L'argentino, che era diffidato, ha preso un cartellino giallo durante il recupero di campionato contro il Milan.
Quella di oggi contro la Juventus è la prima assenza di Nico Paz in tutto il campionato.
L'argentino infatti ha sempre giocato nelle prime venticinque giornate col Como. E solo una di queste volte è partito dalla panchina per un leggero problema fisico.
Nico Paz ha fin qui realizzato nove goal, l'ultimo contro il Milan, e fornito sei assist ai compagni.
Secondo le ultime informazioni Fabregas potrebbe sostituire Nico Paz con Jesus Rodriguez.
Lo spagnolo dovrebbe giocare insieme a Baturina e Vojvoda alle spalle di Douvikas, che tornerà titolare dopo la panchina contro il Milan.
Come detto Nico Paz salta Juventus-Como per squalifica ma non è infortunato.
L'argentino dunque tornerà titolare già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Lecce.