Perché Nico Paz non gioca Como-Udinese: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

Nico Paz, infatti, non figura tra i titolari del match che si gioca oggi alle ore 12.30 tra Como e Udinese. Il numero 10 argentino, infatti, andrà inizialmente in panchina.

Alla base della decisione, a sorpresa, di Cesc Fabregas ci sono le condizioni fisiche non propriamente ottimali del suo giocatore: "Nico Paz in panchina? Tutta la settimana non si è allenato. Problema al quadricipite dopo il Lecce, negli ultimi due giorni ha avuto la diarrea. Sta bene oggi, può entrare, ma non si è allenato", ha dichiarato il tecnico spagnolo a DAZN nel pre-partita.