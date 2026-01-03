Dopo Cagliari-Milan giocata venerdì sera in anticipo, la giornata di sabato della Serie A si apre con il lunch match tra Como e Udinese.
I lariani, tornati alla vittoria contro il Lecce dopo due sconfitte consecutive, tornano a giocare davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di ritrovare continuità di risultati e consolidare la propria candidatura per la zona Europa. Alla lettura delle formazioni ufficiali, tuttavia, non figura il nome di Nico Paz.
Perché Nico Paz non gioca Como-Udinese: infortunio, squalifica o scelta tecnica?