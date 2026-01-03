Pubblicità
Nico-Paz(C)GettyImages
Michael Di Chiaro

Perché Nico Paz non gioca Como-Udinese: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

La squadra di Fabregas ospita i friulani ma nella formazione titolare spicca l'assenza del numero 10.

Dopo Cagliari-Milan giocata venerdì sera in anticipo, la giornata di sabato della Serie A si apre con il lunch match tra Como e Udinese.

I lariani, tornati alla vittoria contro il Lecce dopo due sconfitte consecutive, tornano a giocare davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di ritrovare continuità di risultati e consolidare la propria candidatura per la zona Europa. Alla lettura delle formazioni ufficiali, tuttavia, non figura il nome di Nico Paz.

Perché Nico Paz non gioca Como-Udinese: infortunio, squalifica o scelta tecnica?

  • PERCHÈ NICO PAZ NON GIOCA COMO-UDINESE?

    Nico Paz, infatti, non figura tra i titolari del match che si gioca oggi alle ore 12.30 tra Como e Udinese. Il numero 10 argentino, infatti, andrà inizialmente in panchina.

    Alla base della decisione, a sorpresa, di Cesc Fabregas ci sono le condizioni fisiche non propriamente ottimali del suo giocatore: "Nico Paz in panchina? Tutta la settimana non si è allenato. Problema al quadricipite dopo il Lecce, negli ultimi due giorni ha avuto la diarrea. Sta bene oggi, può entrare, ma non si è allenato", ha dichiarato il tecnico spagnolo a DAZN nel pre-partita.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI NICO PAZ?

    Nel 4-2-3-1 che Fabregas utilizzerà contro l'Udinese, ad agire in qualità di trequartista, alle spalle di Douvikas e al posto di Nico Paz, ci sarà Caqueret, a sua volta affiancato da Vojvoda, che agirà sulla destra, e Rodriguez sul versante opposto.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL COMO CONTRO L'UDINESE

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

