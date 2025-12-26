Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP
Claudio D'Amato

Perché nel Boxing Day di Premier League si gioca una sola partita? Quale?

Boxing Day in tono dimesso, quello della Premier League previsto a Santo Stefano: in campo soltanto due squadre, resto della diciottesima giornata tra sabato e domenica.

Pubblicità

Chi è abituato e dunque pregustava un 26 dicembre all'insegna del calcio inglese, resterà abbondantemente deluso.

Colpa della rivoluzione attuata in Premier League, che porta in dote un Boxing Day di Santo Stefano in tono dimesso rispetto alle tradizioni che da anni consentono di fare il pieno di pallone anche a Natale.

Perché? Quante partite si giocano oggi in Inghilterra?

  • QUANTE PARTITE SI GIOCANO NEL BOXING DAY DI PREMIER LEAGUE OGGI?

    Scorrendo il calendario, l'unica partita in programma nel Boxing Day di Santo Stefano in Premier League è Manchester United-Newcastle: tutto il resto dei match, valevoli per la diciottesima giornata del campionato inglese, si giocheranno tra sabato 27 e domenica 28 dicembre.

    • Pubblicità

  • A CHE ORA SI GIOCA MANCHESTER UNITED-NEWCASTLE?

    Il calcio d'inizio di Manchester United-Newcastle, in scena all'Old Trafford di Manchester, è stato fissato alle ore 21:00.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ NEL BOXING DAY SI GIOCA UNA SOLA PARTITA DI PREMIER LEAGUE?

    Se l'anno scorso se ne giocarono ben 8, il Boxing Day del 2025 fa registrare un drastico taglio di gare: questo perché dietro esistono motivi di carattere economico legati a diritti tv e calendario.

    Qualora la diciottesima giornata di Premier si fosse giocata tutta a Santo Stefano, dunque di venerdì, sarebbe diventata un turno infrasettimanale: chi detiene la trasmissione del campionato inglese, ha stabilito che nei fine settimana si giochi per 33 volte, con le restanti 5 spalmate tra il lunedì e il venerdì, appunto.

    Inoltre, il tour de force comprendente i tanti impegni anche delle coppe europee e delle Nazionali rende minimo il margine di manovra utile a spostare una o più partite: la FA e l'Assocalciatori britannica, a tal proposito, avevano pattuito che nessuna squadra potesse scendere in campo meno di 48 ore dopo un precedente match. Questo per garantire recupero e salute dei protagonisti.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • COS'È IL BOXING DAY E PERCHÉ SI CHIAMA COSÌ

    Il nome Boxing Day risale ai tempi in cui si usava - nel giorno di Santo Stefano - regalare doni ai dipendenti o ai membri delle classi sociali meno abbienti consegnati in apposite scatole (in inglese 'box').

    Man mano che sono passati gli anni, però, il 26 dicembre diventò il giorno in cui i lavoratori giocavano a calcio, prima a livello amatoriale e dal 1888 in ambito professionistico (con la nascita della First Division).

    In Premier, dunque, fu istituita l'abitudine di far disputare tutto un turno di campionato a Santo Stefano: una tradizione unica e romantica che, per ragioni legate a calendari e business, purtroppo sta man mano scemando.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0