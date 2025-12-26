Perché nel Boxing Day di Premier League si gioca una sola partita? Quale?

Se l'anno scorso se ne giocarono ben 8, il Boxing Day del 2025 fa registrare un drastico taglio di gare: questo perché dietro esistono motivi di carattere economico legati a diritti tv e calendario.

Qualora la diciottesima giornata di Premier si fosse giocata tutta a Santo Stefano, dunque di venerdì, sarebbe diventata un turno infrasettimanale: chi detiene la trasmissione del campionato inglese, ha stabilito che nei fine settimana si giochi per 33 volte, con le restanti 5 spalmate tra il lunedì e il venerdì, appunto.

Inoltre, il tour de force comprendente i tanti impegni anche delle coppe europee e delle Nazionali rende minimo il margine di manovra utile a spostare una o più partite: la FA e l'Assocalciatori britannica, a tal proposito, avevano pattuito che nessuna squadra potesse scendere in campo meno di 48 ore dopo un precedente match. Questo per garantire recupero e salute dei protagonisti.