Perché Ndicka non gioca Juventus-Roma: il motivo dell'assenza dell'ivoriano e quando torna

Ndicka, che nel corso della propria esperienza alla Roma aveva sempre fatto il terzo di difesa sul centro-sinistra, con Gasperini ha cambiato ruolo: è diventato la guida della retroguardia, spostandosi centralmente e fungendo da perno del reparto.

È questo il simbolo della fiducia che l'ex allenatore dell'Atalanta ripone nell'ivoriano, fiducia confermata del resto dall'amplissimo minutaggio collezionato fin qui: Ndicka è sempre sceso in campo tra Serie A ed Europa League, giocando 18 partite su 21 dal primo all'ultimo minuto e andando inizialmente in panchina una sola volta, contro il Viktoria Plzen, prima di essere inserito nella parte finale della gara.

Juventus-Roma, di conseguenza, sarà la prima volta in cui i giallorossi dovranno cavarsela senza Ndicka in questa stagione.