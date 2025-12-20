Perché Ndicka non gioca Juventus-Roma: il motivo dell'assenza dell'ivoriano e quando torna

Evan Ndicka, fino a questo momento, le ha giocate tutte sia in campionato che in Europa League. E quasi tutte da titolare e dall'inizio alla fine. Il che sottolinea nel migliore dei modi l'importanza che riveste per Gian Piero Gasperini e per la Roma.
Nella gara di questa sera contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45, Ndicka però non ci sarà: un grattacapo non da poco per i giallorossi, costretti a scendere in campo senza il proprio perno difensivo e, di conseguenza, a ridisegnare la propria retroguardia.
Perché Ndicka non gioca Juventus-Roma? Non si tratta ovviamente né di una scelta tecnica da parte di Gasperini, né tantomeno di un infortunio o di una squalifica: c'è dell'altro.