Ndicka RomaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Ndicka non gioca Juventus-Roma: il motivo dell'assenza dell'ivoriano e quando torna

L'ex centrale dell'Eintracht Francoforte, un intoccabile di Gasperini, non sarà in campo nel big match dell'Allianz Stadium, scontro diretto per un posto in Champions League: il motivo.

Evan Ndicka, fino a questo momento, le ha giocate tutte sia in campionato che in Europa League. E quasi tutte da titolare e dall'inizio alla fine. Il che sottolinea nel migliore dei modi l'importanza che riveste per Gian Piero Gasperini e per la Roma.

Nella gara di questa sera contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45, Ndicka però non ci sarà: un grattacapo non da poco per i giallorossi, costretti a scendere in campo senza il proprio perno difensivo e, di conseguenza, a ridisegnare la propria retroguardia.

Perché Ndicka non gioca Juventus-Roma? Non si tratta ovviamente né di una scelta tecnica da parte di Gasperini, né tantomeno di un infortunio o di una squalifica: c'è dell'altro.

  • NDICKA IN COPPA D'AFRICA

    Ndicka è partito per la Coppa d'Africa, competizione che giocherà con la maglia della Costa d'Avorio e che si disputa in Marocco in queste settimane: prenderà il via domenica sera con la partita inaugurale tra i padroni di casa e le Comore.

    Gli ivoriani esordiranno invece nel torneo mercoledì 24 dicembre, alla vigilia di Natale, alle ore 18.30: il primo avversario di Ndicka e compagni sarà il Mozambico. 

    Per questo l'ex centrale dell'Eintracht Francoforte non è a disposizione della Roma e di Gasperini: proprio perché di mezzo c'è la Coppa d'Africa. L'ultima presenza di Ndicka risale così all'1-0 contro il Como di lunedì scorso.

  • QUANDO TORNA NDICKA

    Una data per il rientro in Italia e a Roma di Ndicka, come si può immaginare, ancora non c'è: dipenderà dalla lunghezza del cammino che la Costa d'Avorio intraprenderà in Marocco nella Coppa d'Africa.

    Ndicka potrebbe tornare già all'inizio del nuovo anno, nel caso gli ivoriani non riescano a superare la fase a gironi e vengano eliminati immediatamente. Ma è uno scenario credibile anche quello di un rientro nella seconda metà di gennaio: la finale della competizione è infatti in programma domenica 18.

  • SEMPRE IN CAMPO

    Ndicka, che nel corso della propria esperienza alla Roma aveva sempre fatto il terzo di difesa sul centro-sinistra, con Gasperini ha cambiato ruolo: è diventato la guida della retroguardia, spostandosi centralmente e fungendo da perno del reparto.

    È questo il simbolo della fiducia che l'ex allenatore dell'Atalanta ripone nell'ivoriano, fiducia confermata del resto dall'amplissimo minutaggio collezionato fin qui: Ndicka è sempre sceso in campo tra Serie A ed Europa League, giocando 18 partite su 21 dal primo all'ultimo minuto e andando inizialmente in panchina una sola volta, contro il Viktoria Plzen, prima di essere inserito nella parte finale della gara.

    Juventus-Roma, di conseguenza, sarà la prima volta in cui i giallorossi dovranno cavarsela senza Ndicka in questa stagione.

  • IL PROBABILE 11 DELLA ROMA

    Con Hermoso verso il forfait e l'arretramento in difesa di Celik per venire incontro all'assenza di Ndicka, con conseguente spostamento in mezzo di Mancini, questa è la probabile formazione della Roma in casa della Juventus:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ziolkowski; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

