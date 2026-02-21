Goal.com
Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Napoli col lutto al braccio contro l'Atalanta: cordoglio per la morte del piccolo Domenico

In segno di vicinanza alla famiglia di Domenico, il bimbo di 2 anni tragicamente scomparso dopo un trapianto di cuore fallito, il Napoli ha deciso di indossare il lutto al braccio nel match contro l'Atalanta.

La storia di Domenico ha sconvolto l'Italia intera.

Il bimbo di 2 anni, che era affetto da cardiomiopatia dilatativa, è scomparso in mattinata all'ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito.

In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia del piccolo, il Napoli ha deciso di scendere in campo col lutto al braccio contro l'Atalanta.

  • NAPOLI COL LUTTO AL BRACCIO PER IL PICCOLO DOMENICO

    Come reso noto dalla società azzurra, in occasione della partita di domenica pomeriggio alla New Balance Arena di Bergamo "la squadra giocherà con il lutto al braccio per la tragica scomparsa del piccolo Domenico".

  • DOMENICO E IL TRAPIANTO DI CUORE FALLITO

    Domenico, originario di Taurano (Avellino), aveva urgentemente bisogno di un trapianto di cuore per fronteggiare la malattia: a fine dicembre le speranze di genitori e cari erano state riaccese dalla notizia della presenza di un organo idoneo e compatibile, ma l'intervento non è andato a buon fine.

    Il cuore utilizzato per il trapianto proveniente da Bolzano, stando a quanto ricostruito e riportato dagli organi di stampa (secondo l'ANSA ci sarebbero 6 sanitari indagati e potrebbero aggiungersene degli altri), nel tragitto verso il capoluogo partenopeo non sarebbe stato conservato ad una temperatura idonea per preservarlo e si sarebbe bruciato a causa dell'utilizzo di ghiaccio secco anziché naturale.

    Pochi giorni fa era stato reperito un nuovo cuore adatto al trapianto, ma il piccolo Domenico - ricoverato da settimane in condizioni critiche - non è stato ritenuto operabile una seconda volta.

    In mattinata la drammatica notizia della morte del bimbo, che ha portato il Napoli a voler affrontare l'Atalanta col lutto al braccio.

