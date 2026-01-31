Perché Moise Kean non gioca Napoli-Fiorentina anche se è convocato: quando torna titolare e le parole di Vanoli

Moise Kean c'è: è stato convocato, ha recuperato dall'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime partite - Coppa Italia compresa - e a Napoli proverà a dare una mano a una Fiorentina a caccia dell'impresa.
L'ex attaccante della Juventus non lo farà dal primo minuto, però: il suo nome non compare nella formazione ufficiale che la Fiorentina ha diramato un'ora circa prima dell'inizio della gara del Maradona.
Perché, dunque, Kean non gioca Napoli-Fiorentina nonostante l'infortunio delle scorse settimane sia ormai alle spalle? Le parole di Paolo Vanoli prima della partita e quando potrà tornare titolare l'ex bianconero.