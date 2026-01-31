Perché Moise Kean non gioca Napoli-Fiorentina anche se è convocato: quando torna titolare e le parole di Vanoli

Kean è recuperato dall'infortunio, sì, ma al contempo è appena tornato a disposizione di Vanoli dopo un mese: ha svolto appena due allenamenti in gruppo con la squadra, che ha ritrovato a partire da giovedì.

Per questo motivo alla Fiorentina hanno deciso di non accelerare il suo rientro in campo, procedendo a piccoli passi. Kean parte dunque dalla panchina e al suo posto gioca Roberto Piccoli, reduce dal pregevole - quanto inutile - goal messo a segno in Coppa Italia contro il Cagliari.

Anche lo stesso Piccoli era considerato in dubbio per la partita di Napoli, a causa di un problema muscolare accusato proprio contro i sardi: alla fine ha però recuperato e si è nuovamente preso la maglia del centravanti titolare.