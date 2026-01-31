Goal.com
Kean FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Moise Kean non gioca Napoli-Fiorentina anche se è convocato: quando torna titolare e le parole di Vanoli

Il centravanti viola ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e al Maradona ci sarà, ma non dal primo minuto: quando si rivedrà in campo dall'inizio.

Moise Kean c'è: è stato convocato, ha recuperato dall'infortunio che gli ha impedito di scendere in campo nelle ultime partite - Coppa Italia compresa - e a Napoli proverà a dare una mano a una Fiorentina a caccia dell'impresa.

L'ex attaccante della Juventus non lo farà dal primo minuto, però: il suo nome non compare nella formazione ufficiale che la Fiorentina ha diramato un'ora circa prima dell'inizio della gara del Maradona.

Perché, dunque, Kean non gioca Napoli-Fiorentina nonostante l'infortunio delle scorse settimane sia ormai alle spalle? Le parole di Paolo Vanoli prima della partita e quando potrà tornare titolare l'ex bianconero. 

  • L'UNDICI TITOLARE DELLA FIORENTINA

    Questo è l'undici di partenza che Vanoli, a caccia di riscatto dopo le due sconfitte casalinghe di fila contro Cagliari e Como, ha deciso di opporre al Napoli:

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Brescianini, Fabbian, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • PERCHÉ KEAN NON PARTE TITOLARE A NAPOLI

    Kean è recuperato dall'infortunio, sì, ma al contempo è appena tornato a disposizione di Vanoli dopo un mese: ha svolto appena due allenamenti in gruppo con la squadra, che ha ritrovato a partire da giovedì.

    Per questo motivo alla Fiorentina hanno deciso di non accelerare il suo rientro in campo, procedendo a piccoli passi. Kean parte dunque dalla panchina e al suo posto gioca Roberto Piccoli, reduce dal pregevole - quanto inutile - goal messo a segno in Coppa Italia contro il Cagliari.

    Anche lo stesso Piccoli era considerato in dubbio per la partita di Napoli, a causa di un problema muscolare accusato proprio contro i sardi: alla fine ha però recuperato e si è nuovamente preso la maglia del centravanti titolare.

  • LE PAROLE DI VANOLI

    Così ha parlato lo stesso Vanoli, intervistato da DAZN prima di Napoli-Fiorentina:

    “Quella di Moise è stata una gestione fatta bene. L’abbiamo recuperato per questa partita, per noi è un giocatore molto importante. Da adesso in poi speriamo di averlo fino alla fine senza nessun problema, perché sappiamo quello che ha dimostrato e quanto sia importante per questa salvezza. Anche se il suo compagno di reparto, Piccoli, l’ha sostituito in maniera buona”.

  • QUANDO TORNA TITOLARE KEAN

    Essendo un giocatore imprescindibile per la Fiorentina, come dimostrato soprattutto nella scorsa stagione, è facile immaginare che Kean riprenderà posto dall'inizio già sabato 7 febbraio contro il Torino. Magari dopo aver fatto il proprio ingresso in campo dalla panchina a Napoli.

    Il centravanti viola, del resto, avrà di fronte a sé un'intera settimana di lavoro assieme al resto della squadra. E dunque potrà iniziare a riacquistare la piena condizione, diventando una sorta di nuovo acquisto invernale per le prossime settimane.

