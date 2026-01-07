Perché Moise Kean non gioca Lazio-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o mercato? La motivazione

La Fiorentina scende in campo in casa della Lazio per provare a dare continuità alla soffertissima ma preziosissima vittoria contro la Cremonese. Ma inizialmente lo farà senza Moise Kean, l'uomo che quella gara l'ha decisa in extremis.
A sorpresa, l'ex centravanti della Juventus non compare nella formazione iniziale scelta da Paolo Vanoli per la sfida dell'Olimpico: a guidare l'attacco della Fiorentina sarà Piccoli.
Ma perché Kean non gioca Lazio-Fiorentina? L'attaccante viola è infortunato, si tratta di una scelta tecnica di Vanoli o c'è di mezzo il mercato? La motivazione.