Moise Kean Parma Fiorentina Serie AGetty
Stefano Silvestri

Perché Moise Kean non gioca Lazio-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o mercato? La motivazione

Moise Kean non compare nella formazione titolare scelta da Vanoli per la gara in casa della Lazio: il motivo dell'esclusione iniziale dell'attaccante della Fiorentina.

La Fiorentina scende in campo in casa della Lazio per provare a dare continuità alla soffertissima ma preziosissima vittoria contro la Cremonese. Ma inizialmente lo farà senza Moise Kean, l'uomo che quella gara l'ha decisa in extremis.

A sorpresa, l'ex centravanti della Juventus non compare nella formazione iniziale scelta da Paolo Vanoli per la sfida dell'Olimpico: a guidare l'attacco della Fiorentina sarà Piccoli.

Ma perché Kean non gioca Lazio-Fiorentina? L'attaccante viola è infortunato, si tratta di una scelta tecnica di Vanoli o c'è di mezzo il mercato? La motivazione.

  • LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA

    Questo è l'undici di partenza scelto da Vanoli per la partita contro la Lazio:

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli

  • PERCHÉ KEAN NON GIOCA LAZIO-FIORENTINA

    La scelta di Vanoli di lasciare Kean in panchina è legata principalmente a quanto accaduto nei giorni precedenti la gara di domenica tra Fiorentina e Cremonese, nei quali l'ex bianconero non si era allenato assieme alla squadra.

    Kean in quell'occasione è stato lasciato libero dalla Fiorentina di non presentarsi agli allenamenti per motivi personali. Alla fine è tornato proprio a ridosso di Fiorentina-Cremonese, partendo dalla panchina, entrando nel finale e diventando decisivo col goal partita nel recupero.

    In sostanza, Kean ha nelle gambe solo pochi allenamenti con il resto della squadra. E la presenza del turno infrasettimanale contro la Lazio, pochi giorni dopo la gara di domenica, non ha aiutato in questo senso.

  • IN CAMPO DALLA PANCHINA?

    Kean siederà in ogni caso in panchina all'Olimpico. E dunque potrà nuovamente fare il proprio ingresso in campo a gara in corso, come contro la Cremonese, potendo anzi giocare più minuti rispetto alla manciata di domenica.

    Le altre seconde linee a disposizione di Vanoli sono Lezzerini, Christensen, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Pablo Marí, Solomon, Kospo, Fortini, Kouadio e Kouamé.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0