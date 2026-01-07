Perché Moise Kean non gioca Lazio-Fiorentina: infortunio, scelta tecnica o mercato? La motivazione

La scelta di Vanoli di lasciare Kean in panchina è legata principalmente a quanto accaduto nei giorni precedenti la gara di domenica tra Fiorentina e Cremonese, nei quali l'ex bianconero non si era allenato assieme alla squadra.

Kean in quell'occasione è stato lasciato libero dalla Fiorentina di non presentarsi agli allenamenti per motivi personali. Alla fine è tornato proprio a ridosso di Fiorentina-Cremonese, partendo dalla panchina, entrando nel finale e diventando decisivo col goal partita nel recupero.

In sostanza, Kean ha nelle gambe solo pochi allenamenti con il resto della squadra. E la presenza del turno infrasettimanale contro la Lazio, pochi giorni dopo la gara di domenica, non ha aiutato in questo senso.