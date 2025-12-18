Perché Modric non gioca Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Jashari titolare al suo posto

Luka Modric non c'è: il nome del campione croato non compare nell'undici di partenza del Milan che, a partire dalle 20 italiane, sfiderà il Napoli nella prima delle due semifinali della Supercoppa italiana.
Modric non sarà dunque il play dei rossoneri davanti alla difesa, come accaduto praticamente sempre dall'inizio della stagione a oggi. E dunque il Milan non potrà contare sulla sua classe, a dire il vero un pochino appannata nelle ultime partite.
Al posto di Modric giocherà Ardon Jashari, di nuovo titolare dopo la gara persa contro la Lazio in Coppa Italia, nella quale aveva avuto il compito di sostituire proprio l'ex Real Madrid nel ruolo di regista.
Ma perché Modric non gioca Napoli-Milan? Il croato è infortunato, squalificato o si tratta di una scelta tecnica da parte di Massimiliano Allegri? La motivazione della sua assenza.