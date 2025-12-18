Perché Modric non gioca Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Jashari titolare al suo posto

Modric non è infortunato né tantomeno squalificato per la sfida contro il Napoli: si tratta semplicemente di una scelta tecnica di Allegri, che ha deciso di far rifiatare il quarantenne croato dopo le fatiche delle scorse settimane e degli scorsi mesi.

L'ex giocatore del Real Madrid, che aveva iniziato alla grande la propria avventura a Milano e in Serie A, ha del resto accusato un po' di stanchezza e un calo di lucidità nelle ultime uscite. Come domenica contro il Sassuolo, gara in cui ha sbagliato più di un passaggio.

Modric è regolarmente presente in panchina accanto alle altre seconde linee del Milan: in caso di necessità potrà dunque fare il proprio ingresso in campo durante la partita, se Allegri lo riterrà opportuno.