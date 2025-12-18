Pubblicità
Stefano Silvestri

Perché Modric non gioca Napoli-Milan di Supercoppa Italiana: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Jashari titolare al suo posto

Luka Modric non fa parte dell'undici di partenza del Milan, che a Riad sfida il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa Italiana: il motivo della sua assenza.

Luka Modric non c'è: il nome del campione croato non compare nell'undici di partenza del Milan che, a partire dalle 20 italiane, sfiderà il Napoli nella prima delle due semifinali della Supercoppa italiana.

Modric non sarà dunque il play dei rossoneri davanti alla difesa, come accaduto praticamente sempre dall'inizio della stagione a oggi. E dunque il Milan non potrà contare sulla sua classe, a dire il vero un pochino appannata nelle ultime partite.

Al posto di Modric giocherà Ardon Jashari, di nuovo titolare dopo la gara persa contro la Lazio in Coppa Italia, nella quale aveva avuto il compito di sostituire proprio l'ex Real Madrid nel ruolo di regista.

Ma perché Modric non gioca Napoli-Milan? Il croato è infortunato, squalificato o si tratta di una scelta tecnica da parte di Massimiliano Allegri? La motivazione della sua assenza.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL MILAN

    Questa intanto è la formazione del Milan che, a partire dalle ore 20, scenderà in campo a Riad contro il Napoli:

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

  • PERCHÉ MODRIC NON GIOCA

    Modric non è infortunato né tantomeno squalificato per la sfida contro il Napoli: si tratta semplicemente di una scelta tecnica di Allegri, che ha deciso di far rifiatare il quarantenne croato dopo le fatiche delle scorse settimane e degli scorsi mesi.

    L'ex giocatore del Real Madrid, che aveva iniziato alla grande la propria avventura a Milano e in Serie A, ha del resto accusato un po' di stanchezza e un calo di lucidità nelle ultime uscite. Come domenica contro il Sassuolo, gara in cui ha sbagliato più di un passaggio.

    Modric è regolarmente presente in panchina accanto alle altre seconde linee del Milan: in caso di necessità potrà dunque fare il proprio ingresso in campo durante la partita, se Allegri lo riterrà opportuno.

  • UNA DECISIONE NELL'ARIA

    La decisione di Allegri era nell'aria da diverse ore: già alla vigilia, mercoledì, si vociferava del fatto che l'allenatore rossonero fosse propenso a concedere una partita di riposo a Modric, lasciandolo in panchina nella semifinale contro il Napoli.

    Tutto è stato confermato nel pomeriggio di oggi, durante la marcia di avvicinamento a Napoli-Milan: Allegri ha scelto l'undici da mandare in campo, decidendo definitivamente di lasciare in panchina Modric.

  • TOCCA A JASHARI

    Al posto di Modric, come detto, toccherà ad Ardon Jashari: per il centrocampista svizzero, prelevato in estate dal Bruges, si tratterà della quarta presenza stagionale dopo lo spezzone in campionato contro la Cremonese e i due in Coppa Italia contro Bari e Lazio.

    Proprio contro la Lazio Jashari ha dato buoni segnali: in quell'occasione il mancino, nonostante la sconfitta, ha confermato di essere recuperato dal serio infortunio rimediato alla fine di agosto.

    Quanto a Modric, è facile pensare che possa tornare in campo dall'inizio in caso di approdo del Milan alla finale della Supercoppa Italiana: finale che si giocherà lunedì 22 sempre a Riad, e che vedrà la vincente di Napoli-Milan sfidare la vincente di Bologna-Inter.

