Perché Modric gioca il Mondiale per Club col Real Madrid e cosa sta succedendo con il Milan

Mondiale per Club

Il croato va in scadenza di contratto con le Merengues a fine mese, ma è presente negli Stati Uniti: quale sarà il suo futuro?

Luka Modric ha dato l'addio al Real Madrid alla fine di maggio, lui assieme a Carlo Ancelotti, tra emozioni e lacrime. Eppure non ha lasciato veramente le Merengues: è regolarmente presente negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club agli ordini del nuovo allenatore, Xabi Alonso.

Modric è stato inserito nell’elenco dei convocati, è partito assieme al Real alla volta degli USA e anche lui sfiderà Al Hilal, Pachuca e Salisburgo, ovvero le tre avversarie degli spagnoli nel gruppo H della competizione. O giocando dall’inizio oppure entrando a gara in corso, ma sempre nobilitando le partite con la propria classe sopraffina.

Ma perché Modric gioca ancora con la maglia del Real Madrid nonostante ne abbia già annunciato l’addio? E com’è la situazione con il Milan, che si prepara ad accoglierlo in rosa nella prossima stagione? Cosa sta accadendo con il campione croato.