Perché Milinkovic-Savic, Giovane, Lukaku, Miretti e Beukema non giocano Juventus-Napoli: sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Juventus e Napoli hanno annunciato le rispettive formazioni ufficiali un'ora prima dell'inizio della partita. Una gara a cui, come spesso accade in questi casi, a fronte di tanti campioni in campo altrettanti non giocheranno dal primo minuto.
Da Milinkovic-Savic a Lukaku, passando per il nuovo acquisto azzurro Giovane, Miretti e Beukema: tutti loro non fanno parte degli undici scelti da Luciano Spalletti e Antonio Conte per incrociare le armi all'Allianz Stadium?
Perché non giocano Juventus-Napoli? Sono in panchina? La motivazione caso per caso.