Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milinkovic-Savic Lukaku MirettiGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Milinkovic-Savic, Giovane, Lukaku, Miretti e Beukema non giocano Juventus-Napoli: sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Il big match dell'Allianz Stadium non vedrà diversi protagonisti in campo dal primo minuto: la motivazione e le formazioni ufficiali scelte da Spalletti e Conte.

Pubblicità

Juventus e Napoli hanno annunciato le rispettive formazioni ufficiali un'ora prima dell'inizio della partita. Una gara a cui, come spesso accade in questi casi, a fronte di tanti campioni in campo altrettanti non giocheranno dal primo minuto.

Da Milinkovic-Savic a Lukaku, passando per il nuovo acquisto azzurro Giovane, Miretti e Beukema: tutti loro non fanno parte degli undici scelti da Luciano Spalletti e Antonio Conte per incrociare le armi all'Allianz Stadium?

Perché non giocano Juventus-Napoli? Sono in panchina? La motivazione caso per caso.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-NAPOLI

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

    • Pubblicità

  • PERCHÉ MILINKOVIC-SAVIC NON GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

    Vanja Milinkovic-Savic, alla fine, non c'è. Il portiere serbo era in dubbio già alla vigilia a causa di un problema muscolare e alla fine lascia effettivamente il posto al vice - ed ex titolare - Meret, senza potersi sedere nemmeno in panchina. Il suo secondo sarà Contini.

    Il Napoli ha confermato prima della partita che "Vanja ha riportato un risentimento muscolare". Da capire i tempi di recupero e se sarà a disposizione o meno per la decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    PERCHÉ LUKAKU NON GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

    Romelu Lukaku spera di mettere nelle gambe i primi minuti ufficiali della stagione dopo il grave infortunio rimediato in estate a Castel di Sangro: fino a questo momento è andato in panchina solo nella Supercoppa Italiana e poi martedì scorso a Copenhagen, senza essere gettato nella mischia da Conte.

    Lukaku è stato convocato anche per Juventus-Napoli, è regolarmente in panchina, ma davanti gioca ancora Hojlund. Il belga potrebbe però entrare nel secondo tempo, debuttando come detto nel 2025/2026.

  • PERCHÉ GIOVANE NON GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

    Il caso di Giovane è ben diverso: l'ex attaccante del Verona è appena arrivato al Napoli, venendo ufficializzato solo nella giornata di sabato dal suo nuovo club. Si è unito ai nuovi compagni per la trasferta di Torino, ma evidentemente non per giocare dall'inizio: essendo stato portato in panchina, potrebbe però entrare nella ripresa alla pari di Lukaku.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ MIRETTI NON GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

    Fabio Miretti va in panchina per scelta tecnica: questa è la decisione finale di Spalletti, che già negli scorsi giorni aveva dato indicazioni di voler rispolverare dal primo minuto il recuperato Conceiçao dopo il ritorno del portoghese contro il Benfica.

    Conceiçao giocherà dunque sulla destra con McKennie più centrale. A fare le spese del cambio tattico è proprio Miretti, che parte dalla panchina con possibilità di entrare in campo a gara in corso.

  • PERCHÉ BEUKEMA NON GIOCA JUVENTUS-NAPOLI

    Scelta tecnica pura e semplice anche per Sam Beukema, un altro degli elementi a disposizione di Conte in panchina: il tecnico ha deciso di confermare Di Lorenzo nella posizione di terzo di difesa sul centro-destra, ma soprattutto la coppia di esterni Spinazzola-Gutierrez, in attesa di capire se lo spagnolo giocherà a destra come a Copenhagen.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Monaco crest
Monaco
ASM
Juventus crest
Juventus
JUV
Champions League
Napoli crest
Napoli
NAP
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0