Perché Milinkovic-Savic, Giovane, Lukaku, Miretti e Beukema non giocano Juventus-Napoli: sono in panchina? Il motivo dell'assenza

Vanja Milinkovic-Savic, alla fine, non c'è. Il portiere serbo era in dubbio già alla vigilia a causa di un problema muscolare e alla fine lascia effettivamente il posto al vice - ed ex titolare - Meret, senza potersi sedere nemmeno in panchina. Il suo secondo sarà Contini.

Il Napoli ha confermato prima della partita che "Vanja ha riportato un risentimento muscolare". Da capire i tempi di recupero e se sarà a disposizione o meno per la decisiva sfida di Champions League contro il Chelsea.