James Westwood

Perché Michael Carrick è la scelta giusta per il ruolo di allenatore ad interim del Manchester United invece di Solskjaer

Il Manchester United nomina Michael Carrick nuovo allenatore ad interim della squadra, una cattiva notizia per i fan di Ole Gunnar Solskjaer, ma una buona notizia per chi desidera una conclusione positiva di questa stagione.

La sofferenza del Manchester United finirà mai? Sono passati 13 anni da quando Sir Alex Ferguson ha chiuso il sipario sul suo glorioso regno durato 26 anni, ma sembrano molti di più a causa della lista incredibilmente lunga di false partenze e decisioni sbagliate prese dal club, con Ruben Amorim che è stato l'ultimo allenatore a fallire nel tentativo di riportare i bei tempi. 

Il tecnico portoghese è rimasto in carica solo 14 mesi, durante i quali lo United ha ottenuto il peggior piazzamento di sempre in Premier League e ha perso una finale europea contro il Tottenham. La sua insistenza su un rigido 3-4-3 si è rivelata alla fine la sua rovina, ma il consiglio di amministrazione sapeva che Amorim era un allenatore sistematico quando lo ha assunto dallo Sporting CP, così come sapeva che José Mourinho e Louis van Gaal erano allenatori pragmatici che non si adattavano al tanto discusso "DNA dello United".

Amorim ha finito per firmare la sua condanna a morte parlando apertamente della mancanza di sostegno da parte del consiglio di amministrazione del club, e chiunque sarà scelto come suo successore permanente in estate dovrà essere molto più disposto a piegarsi al giudizio del CEO Omar Berrada e del direttore sportivo Jason Wilcox, che ora condividono chiaramente il potere reale quando si tratta di operazioni calcistiche, sotto l'occhio vigile di INEOS. È difficile immaginare che la squadra torni in Champions League con una struttura dirigenziale così problematica, per non parlare dell'ambizione di Berrada di vincere il titolo della Premier League entro il 2028.

Per ora, lo United ha solo bisogno di qualcuno che mantenga la barca a galla fino alla fine di quella che è stata un'altra stagione di profonda delusione. Secondo quanto riportato, la scelta per il ruolo di allenatore ad interim era tra due leggende del club: Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. Ed è ricaduta sul secondo. Ma perché?

    IL MINIMO STORICO DEGLI ULTIMI 111 ANNI

    Darren Fletcher, un altro protagonista dell'era Ferguson, è passato dal ruolo di allenatore della squadra Under 18 a quello di allenatore ad interim della prima squadra dopo l'addio di Amorim. Ma qualsiasi idea sul fatto che potesse avere di rimanere al timone fino all'estate è stata rapidamente abbandonata.

    Nella prima partita di Fletcher, lo United ha pareggiato 2-2 contro il Burnley, squadra a rischio retrocessione, scendendo al settimo posto nella classifica della Premier League. Sebbene lo scozzese abbia lamentato la mancanza di incisività della sua squadra dopo aver tempestato la porta del Burnley con 30 tiri, ha descritto l'esperienza come "fantastica" e ha confermato che sarebbe tornato in panchina per la successiva partita dei Red Devils: il terzo turno di FA Cup contro il Brighton.

    Purtroppo, non c'è stato nulla di positivo da trarre da quella partita. Il Brighton ha vinto meritatamente per 2-1 all'Old Trafford, con l'ex giovane dello United Danny Welbeck ancora decisivo contro la sua ex squadra, e dopo il fischio finale sono piovuti fischi dagli spalti.

    Il risultato ha segnato un nuovo minimo storico per lo United, che ad agosto era stato sconfitto dal Grimsby Town, squadra di quarta divisione, nella Carabao Cup, subendo per la prima volta dal 1981-82 l'eliminazione al primo turno da entrambe le competizioni nazionali. Ciò significa anche che quest'anno giocherà solo 40 partite, il numero più basso dal 1914-15. È stato troppo per Fletcher, la cui voce si è incrinata mentre ammetteva ai media: "È questa la nostra situazione, non possiamo nasconderlo. Non è all'altezza del Manchester United né delle aspettative".

    "NON SPRECARE LA STAGIONE"

    Fletcher si è anche rassegnato al fatto che non sarà più al comando ancora per molto. "Qualcuno arriverà e li guiderà, devono assicurarsi di avere molto per cui giocare in questa stagione", ha aggiunto a TNT Sports. "La cosa più importante per me è che il gruppo di giocatori, chiunque li guidi, si unisca. Sta a loro. Questa squadra è ancora abbastanza forte per raggiungere i suoi obiettivi in questa stagione, ma devono dare il massimo".

    In effetti, tecnicamente, lo United è ancora in una posizione favorevole per assicurarsi un posto tra i primi cinque in Premier League, che probabilmente sarà sufficiente per qualificarsi alla Champions League in base alla classifica dei coefficienti UEFA. I Red Devils sono solo due punti dietro al Brentford, quinto in classifica, e tre dietro al Liverpool, quarto, e Fletcher ha esortato i giocatori a non "sprecare la stagione".

    Ma realisticamente, non è detto che siano abbastanza costanti per superare il traguardo. Lo United ha vinto solo due delle ultime nove partite, perdendo punti preziosi in campionato contro il Leeds United, il Wolverhampton, il West Ham e il Nottingham Forest, tutte squadre in difficoltà. Non ci saranno miglioramenti significativi con questa rosa. A parte il capitano Bruno Fernandes, nessuno è in grado di mantenere il livello di prestazioni richiesto ogni settimana.

    L'obiettivo principale dell'allenatore ad interim, quindi, dovrebbe essere semplicemente quello di dare ai tifosi qualcosa per cui tifare di nuovo. In circostanze molto simili, circa sette anni fa, Solskjaer è riuscito a farlo. Ora è il turno di Carrick.

    IL RISPETTO PER CARRICK

    Secondo il Guardian, sia Solskjaer che Carrick hanno avuto colloqui faccia a faccia con Berrada e Wilcox durante il fine settimana, e lo United ha pianificato di finalizzare la nomina dell'allenatore ad interim con largo anticipo rispetto al cruciale derby contro il Manchester City in programma il prossimo fine settimana. L'ex allenatore dei Red Devils Solskjaer era inizialmente considerato il favorito per il posto, ma Carrick l'ha superato dopo un colloquio particolarmente impressionante.

    È stato anche riferito che Fletcher potrebbe far parte dello staff tecnico di Carrick, insieme a un altro allenatore di supporto, rispecchiando la formazione che era in vigore tra il 2018 e il 2021. Carrick ha ricoperto il ruolo di vice di Solskjaer durante quel periodo con Kieran McKenna, ora alla guida dell'Ipswich Town, e Mike Phelan a completare la squadra.

    Quando Solskjaer è stato licenziato nel novembre 2021, Carrick ha temporaneamente preso le redini della squadra, ottenendo un immediato miglioramento. Lo United ha battuto il Villarreal 2-0 in trasferta in Champions League, prima di pareggiare 1-1 contro il Chelsea e battere l'Arsenal 3-2 all'Old Trafford. La prestazione contro i Gunners è stata particolarmente incoraggiante, ma a quel punto Ralf Rangnick era già stato scelto come allenatore ad interim e Carrick ha annunciato che avrebbe lasciato il club dopo la partita.

    I giocatori erano tristi di vederlo andare via, come ha rivelato Harry Maguire ai giornalisti: "È un uomo davvero simpatico, tutti i ragazzi lo rispettano ed è stato fantastico con ognuno di noi. Ci mancherà".

    La parola chiave in questo caso è "rispetto". Carrick lo otterrebbe di nuovo nel momento stesso in cui varcherà la soglia, con giocatori come Maguire, Fernandes, Luke Shaw, Diogo Dalot e Amad Diallo tra i membri rimasti della squadra che ha lasciato.

    LA COMPETENZA

    A quasi un anno dalla sua uscita, Carrick ha ottenuto il suo primo incarico permanente come allenatore capo al Middlesbrough. Ha ereditato una squadra che languiva al 21° posto nella classifica del campionato, a solo un punto dalla zona retrocessione, ma è riuscito a ribaltare la situazione da un giorno all'altro.

    Sorprendentemente, il Boro ha vinto 16 delle prime 23 partite sotto la guida di Carrick, che nel frattempo ha ricevuto due premi come Manager del mese della EFL. La squadra ha concluso la stagione 2022-23 al quarto posto, assicurandosi un posto nei play-off, dove è stato eliminato in semifinale dal Coventry City. Ciononostante, Carrick ha ricevuto elogi da parte dei media e dello spogliatoio.

    "È l'allenatore che ho sempre sognato in tutta la mia carriera", ha dichiarato Chuba Akpom, che in quella stagione ha conquistato la Scarpa d'oro del campionato con 28 goal per il Boro. "Voglio lottare per l'allenatore perché mi ha dimostrato tanta fiducia e sicurezza. Mi ha dato la libertà di esprimermi e lo apprezzo moltissimo".

    Jonny Howson, all'epoca capitano del Boro, ha aggiunto a The Athletic: "È divertente. Attacchiamo, creiamo, segnamo e controlliamo il possesso palla. È così che Michael ha giocato la partita".

    Carrick ha continuato a intrattenere i tifosi nella sua seconda stagione, guidando la squadra in un'emozionante corsa verso le semifinali della Carabao Cup, e anche se il Boro ha chiuso all'ottavo posto in campionato, l'inglese ha comunque ottenuto un nuovo contratto triennale.

    Purtroppo, però, nella stagione 2024-25 non ci sono stati progressi degni di nota. Il Boro è sceso al decimo posto in classifica e i dirigenti del club hanno successivamente interrotto il progetto Carrick. Ma le cose sarebbero potute andare diversamente. Il Boro era quinto alla vigilia delle ultime sei partite e avrebbe dovuto qualificarsi nuovamente per i play-off. Purtroppo, ha conquistato solo altri quattro punti.

    Ciononostante, ha lasciato il Riverside con una percentuale di vittorie molto rispettabile, pari al 46,3%, il miglior risultato nella storia del club per gli allenatori della seconda divisione. Carrick è stato anche l'allenatore più longevo del Boro dalla retrocessione dalla Premier League nel 2017 e ha dimostrato le sue capacità di allenatore in un campionato spietato.

    REVISIONISMO

    Solskjaer ha più esperienza manageriale di Carrick, ma dopo circa 15 anni di carriera in panchina, il suo valore come allenatore è ancora molto discutibile. L'icona dello United, immortalata dopo aver segnato il goal della vittoria nella finale di Champions League del 1999, ha conquistato tre trofei in due periodi al Molde in Norvegia, con una disastrosa parentesi di nove mesi al Cardiff City nel mezzo.

    Dopo aver vissuto la retrocessione dalla Premier League in Galles, è stata una grande sorpresa quando lo United ha chiamato Solskjaer nel dicembre 2018, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi era favorevole al suo ritorno. Il club aveva perso la sua identità sotto la guida di Mourinho e Solskjaer era visto come la scelta ideale per ripristinare i valori precedentemente sostenuti da Ferguson.

    E lo fece, ottenendo 14 vittorie su 17 e guadagnandosi un contratto a tempo indeterminato. Nelle sue prime due stagioni complete, Solskjaer ha portato lo United al terzo e al secondo posto in classifica, aiutandolo a battere il record di imbattibilità in trasferta nella Premier League (28 partite). Nessun altro allenatore dopo Ferguson era riuscito a mantenere i Red Devils tra le prime quattro per un periodo così lungo. Di conseguenza, negli ultimi due anni ci sono state molte revisioni sul mandato di Solskjaer, dato che il club è stato immerso in una profonda crisi.

    C'è persino chi crede che Solskjaer sarebbe ancora al comando se non fosse stato messo fuori gioco dal ritorno di Cristiano Ronaldo, ma la realtà è ben diversa. Lo United ha subito un declino molto più rapido a causa della necessità di accogliere il 37enne Ronaldo, ma Solskjaer sarebbe stato scoperto anche se il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro non fosse mai stato ingaggiato.

    Solskjaer ha mantenuto il sostegno dei tifosi abbracciando lo stile di gioco in contropiede di Ferguson, ma non aveva un piano B. Ecco perché le squadre migliori hanno sopraffatto lo United, con la sconfitta casalinga per 5-0 contro il Liverpool che ha segnato il momento peggiore di Solskjaer, ed ecco perché spesso si sono trovati in difficoltà contro i blocchi bassi, compresa la sconfitta nella finale di Europa League 2021 contro il Villarreal.

    Non dimentichiamo inoltre che i tifosi dello United hanno fischiato Solskjaer dopo la sua ultima partita, un'imperdonabile sconfitta per 4-1 contro il Watford. L'amato "assassino dal viso da bambino" ha avuto la sua occasione e l'ha sprecata. Tornare ora a Solskjaer dimostrerebbe solo che INEOS non ha imparato dagli errori.

    "SICURO AL 100%"

    Carrick non è ricordato con lo stesso affetto di Solskjaer per i suoi giorni da giocatore dello United, ma solo perché il suo vecchio compagno di squadra era un attaccante che ha segnato tanti goal importanti. In termini di importanza complessiva per la squadra, Carrick ha probabilmente eclissato Solskjaer; era un maestro nel costruire il gioco con una precisione nei passaggi che pochi hanno eguagliato nell'era della Premier League.

    È una vera e propria leggenda a pieno titolo e ha iniziato la sua carriera di allenatore in modo ammirevole. Merita la stessa opportunità che è stata data a Solskjaer, e il norvegese non dovrebbe ostacolarlo, soprattutto se vuole essere fedele alla sua parola.

    "Michael è un uomo di valore e di principi, un grande padre di famiglia, ma anche la sua conoscenza non è seconda a nessuno", ha detto Solskjaer in un'intervista a The Athletic nel 2023. "Allo United, a volte vedevo Michael parlare con i giocatori. Alcuni di loro erano suoi ex compagni di squadra, il che non è facile, ma lui aveva una certa autorità. Sono sicuro al 100% che Michael diventerà l'allenatore del Manchester United, se lo vorrà".

    Con Carrick il rischio è anche molto minore. Se Solskjaer dovesse tornare e fallire di nuovo, il presidente di INEOS Sir Jim Ratcliffe e la famiglia Glazer sarebbero sottoposti a un esame potenzialmente devastante. Da quando ha lasciato lo United, ha ricoperto un solo incarico, presso la squadra turca Besiktas, dove ha trascorso otto mesi prima di essere licenziato a seguito dell'eliminazione dai play-off della Conference League per mano del club svizzero Losanna, ironicamente anch'esso di proprietà di INEOS.

    Inoltre, il quotidiano i Paper riporta che Solskjaer crede di poter avere un'altra possibilità di ottenere il posto a tempo pieno allo United. Carrick capisce che il posto vacante è quello che è: un incarico a breve termine. Il club vuole un nome importante in estate, tra i quali si fa quello dell'attuale Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

    Si tratta di stabilizzare la squadra, non di trasformarla. Carrick è una scelta più sicura, in grado di costruire una piattaforma per un futuro più luminoso.

