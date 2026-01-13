Perché Michael Carrick è la scelta giusta per il ruolo di allenatore ad interim del Manchester United invece di Solskjaer

La sofferenza del Manchester United finirà mai? Sono passati 13 anni da quando Sir Alex Ferguson ha chiuso il sipario sul suo glorioso regno durato 26 anni, ma sembrano molti di più a causa della lista incredibilmente lunga di false partenze e decisioni sbagliate prese dal club, con Ruben Amorim che è stato l'ultimo allenatore a fallire nel tentativo di riportare i bei tempi.

Il tecnico portoghese è rimasto in carica solo 14 mesi, durante i quali lo United ha ottenuto il peggior piazzamento di sempre in Premier League e ha perso una finale europea contro il Tottenham. La sua insistenza su un rigido 3-4-3 si è rivelata alla fine la sua rovina, ma il consiglio di amministrazione sapeva che Amorim era un allenatore sistematico quando lo ha assunto dallo Sporting CP, così come sapeva che José Mourinho e Louis van Gaal erano allenatori pragmatici che non si adattavano al tanto discusso "DNA dello United".

Amorim ha finito per firmare la sua condanna a morte parlando apertamente della mancanza di sostegno da parte del consiglio di amministrazione del club, e chiunque sarà scelto come suo successore permanente in estate dovrà essere molto più disposto a piegarsi al giudizio del CEO Omar Berrada e del direttore sportivo Jason Wilcox, che ora condividono chiaramente il potere reale quando si tratta di operazioni calcistiche, sotto l'occhio vigile di INEOS. È difficile immaginare che la squadra torni in Champions League con una struttura dirigenziale così problematica, per non parlare dell'ambizione di Berrada di vincere il titolo della Premier League entro il 2028.

Per ora, lo United ha solo bisogno di qualcuno che mantenga la barca a galla fino alla fine di quella che è stata un'altra stagione di profonda delusione. Secondo quanto riportato, la scelta per il ruolo di allenatore ad interim era tra due leggende del club: Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. Ed è ricaduta sul secondo. Ma perché?