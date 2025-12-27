Pubblicità
Pubblicità
Henrik Meister Pisa Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Perché Meister non gioca Pisa-Juventus e non è nemmeno in panchina: infortunio o scelta tecnica?

Henrik Meister non giocherà Pisa-Juventus: l'attaccante di Gilardino non è alla fine nemmeno in panchina. Che cosa è successo.

Pubblicità

  • PERCHÈ MEISTER NON GIOCA PISA JUVENTUS E NON È NEMMENO IN PANCHINA

    Assenza dell'ultim'ora nel Pisa: Henrik Meister, previsto come titolare in attacco al posto di Nzola, non sarà neppure della partita.

    Si tratta di un problema fisico e non di scelta tecnica. Meister, infatti, non andrà nemmeno in panchina e guarderà il match contro la Juventus dalla tribuna.

    • Pubblicità

  • CHI GIOCA AL POSTO DI MEISTER IN PISA-JUVENTUS

    Gilardino alla fine ha optato per la coppia Moreo-Tramoni davanti, vista anche l'assenza di Nzola, impegnato in Coppa d'Africa e comunque squalificato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0