Perché Meister non gioca Pisa-Juventus e non è nemmeno in panchina: infortunio o scelta tecnica?
PERCHÈ MEISTER NON GIOCA PISA JUVENTUS E NON È NEMMENO IN PANCHINA
Assenza dell'ultim'ora nel Pisa: Henrik Meister, previsto come titolare in attacco al posto di Nzola, non sarà neppure della partita.
Si tratta di un problema fisico e non di scelta tecnica. Meister, infatti, non andrà nemmeno in panchina e guarderà il match contro la Juventus dalla tribuna.
CHI GIOCA AL POSTO DI MEISTER IN PISA-JUVENTUS
Gilardino alla fine ha optato per la coppia Moreo-Tramoni davanti, vista anche l'assenza di Nzola, impegnato in Coppa d'Africa e comunque squalificato.
