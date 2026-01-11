Perché Mbappé non gioca la Supercoppa Barcellona-Real Madrid: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione

Della situazione incerta legata alla presenza o meno di Mbappé ha parlato anche lo stesso Xabi Alonso, intervenuto alla vigilia della sfida in conferenza stampa:

"L'idea iniziale era che sarebbe stato pronto per la partita contro l'Atletico, poi abbiamo deciso di non mettergli fretta. Ma se fossimo arrivati in finale, a seconda di come si sentiva, poteva esserci. Ne sapremo di più dopo che oggi (ieri, ndr) si sarà allenato. Dobbiamo valutare il rischio. Dobbiamo sapere cosa c'è in gioco e assumerci la responsabilità delle decisioni. Non siamo avventati quando si tratta di prendere delle decisioni. È un rischio controllato".

Alla fine, come detto, Mbappé partirà dalla panchina. L'ultima presenza in campo risale a Real Madrid-Siviglia 2-0 del 20 dicembre.