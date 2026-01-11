Pubblicità
mbappe(C)Getty images
Stefano Silvestri

Perché Mbappé non gioca la Supercoppa Barcellona-Real Madrid: infortunio, squalifica o scelta tecnica? La motivazione

Kylian Mbappé non fa parte dell'undici titolare di Xabi Alonso per la sfida al Barcellona, gara che si gioca in Arabia Saudita e mette in palio la Supercoppa di Spagna.

A Gedda si gioca il secondo Clásico della stagione: Barcellona e Real Madrid si sfidano nella finale della Supercoppa di Spagna, gara che mette in palio il trofeo e va in scena in Arabia Saudita.

Kylian Mbappé, però, non giocherà la partita più sentita del calcio spagnolo dal primo minuto: il fuoriclasse francese non compare infatti nella formazione titolare scelta da Xabi Alonso per affrontare il Barça.

Perché Mbappé non gioca il Clásico in terra saudita? La motivazione della sua assenza dall'undici di partenza del Real Madrid.

  • PERCHÉ MBAPPÉ NON GIOCA BARCELLONA-REAL MADRID

    Mbappé non parte dall'inizio contro il Barcellona in quanto non è ancora nelle migliori condizioni: colpa di un infortunio a un ginocchio rimediato nelle scorse settimane, un guaio fisico che non ha consentito al francese di esordire nel 2026.

    Il Real Madrid, non a caso, ha disputato e vinto la semifinale della Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid senza l'aiuto del proprio giocatore migliore e più rappresentativo.

  • MBAPPÉ È IN PANCHINA?

    Mbappé è comunque partito assieme al resto della rosa del Real Madrid verso Gedda e si è allenato agli ordini di Xabi Alonso: per questo motivo siederà inizialmente in panchina accanto all'allenatore e alle altre seconde linee delle Merengues, potendo fare il proprio ingresso in campo nel secondo tempo della sfida, se lo scenario lo richiederà.

  • XABI ALONSO: "UN RISCHIO CONTROLLATO"

    Della situazione incerta legata alla presenza o meno di Mbappé ha parlato anche lo stesso Xabi Alonso, intervenuto alla vigilia della sfida in conferenza stampa:

    "L'idea iniziale era che sarebbe stato pronto per la partita contro l'Atletico, poi abbiamo deciso di non mettergli fretta. Ma se fossimo arrivati in finale, a seconda di come si sentiva, poteva esserci. Ne sapremo di più dopo che oggi (ieri, ndr) si sarà allenato. Dobbiamo valutare il rischio. Dobbiamo sapere cosa c'è in gioco e assumerci la responsabilità delle decisioni. Non siamo avventati quando si tratta di prendere delle decisioni. È un rischio controllato".

    Alla fine, come detto, Mbappé partirà dalla panchina. L'ultima presenza in campo risale a Real Madrid-Siviglia 2-0 del 20 dicembre.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BARCELLONA-REAL MADRID

    Così si schiereranno Barcellona e Real Madrid a Gedda (calcio d'inizio alle 20 italiane):

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick

    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Junior; Gonzalo Garcia. All. Xabi Alonso

