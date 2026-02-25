Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è stato nemmeno convocato: il motivo dell'assenza

Kylian Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica. Ed è un'assenza che, al netto della vittoria ottenuta a Lisbona e della situazione di vantaggio in ottica qualificazione, è naturalmente pesantissima per gli spagnoli.

L'ex fuoriclasse del Real Madrid non è stato nemmeno convocato per la gara di ritorno degli spareggi di Champions League, in programma questa sera al Bernabeu. E dunque non solo non sarà in campo, ma non potrà nemmeno sedersi inizialmente in panchina.

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è a disposizione di Arbeloa? La motivazione della sua assenza.