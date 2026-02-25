Goal.com
Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty
Stefano Silvestri

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è stato nemmeno convocato: il motivo dell'assenza

Il fuoriclasse francese, in campo all'andata ma a secco dal punto di vista realizzativo, non gioca la gara di ritorno degli spareggi: la motivazione della mancata convocazione.

Kylian Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica. Ed è un'assenza che, al netto della vittoria ottenuta a Lisbona e della situazione di vantaggio in ottica qualificazione, è naturalmente pesantissima per gli spagnoli.

L'ex fuoriclasse del Real Madrid non è stato nemmeno convocato per la gara di ritorno degli spareggi di Champions League, in programma questa sera al Bernabeu. E dunque non solo non sarà in campo, ma non potrà nemmeno sedersi inizialmente in panchina.

Perché Mbappé non gioca Real Madrid-Benfica e non è a disposizione di Arbeloa? La motivazione della sua assenza.

  • I CONVOCATI DEL REAL MADRID

    Questo, intanto, è l'elenco dei convocati del Real Madrid per la partita contro il Benfica. Un elenco nel quale, come si può facilmente notare, non compare il nome di Mbappé.

  • PERCHÉ MBAPPÉ NON GIOCA REAL MADRID-BENFICA

    Mbappè ha giocato 90 minuti nella gara d'andata, nella quale ha pure sfiorato il goal senza però trovarlo. Ed è sceso in campo anche nel weekend contro l'Osasuna, sempre per tutti i 90 minuti, rimanendo ancora una volta a secco.

    La questione risiede in un problema al ginocchio sinistro che, alla fine, ha convinto tutti a fermarsi: sia Mbappé che Arbeloa, nonché lo staff medico del Real Madrid. Con tanto di mancata convocazione per il ritorno contro il Benfica e una possibile assenza anche contro il Getafe, in occasione della prossima sfida di campionato.

    Il fastidio in questione dura infatti da qualche mese e non sta consentendo a Mbappé, che comunque in questo periodo di tempo ha sempre stretto i denti, di esprimersi nelle migliori condizioni possibili. Per questo il francese non parteciperà alla gara di questa sera contro il Benfica.

  • LE PAROLE DI ARBELOA

    Alvaro Arbeloa, allenatore del Real Madrid, aveva già parlato delle condizioni non perfette di Mbappé dopo la partita persa contro l'Osasuna:

    "Si è riposato lo scorso fine settimana, non ha giocato contro la Real Sociedad, non una squadra qualunque. Quando pensiamo che non sia in forma, non corriamo rischi. Non è una decisione che prendo da solo: la prendo con i medici. Oggi si sentiva pronto per giocare".

    Lo stesso Arbeloa ha poi confermato le difficoltà fisiche di Mbappé anche nella conferenza di presentazione di Real Madrid-Benfica, pur lasciando aperto più di uno spiraglio almeno in ottica qualificazione:

    "Da diverse settimane sta facendo uno sforzo, però domani può giocare".

  • L'11 DEL REAL MADRID CONTRO IL BENFICA

    Senza Mbappé, che come detto potrebbe saltare anche la partita di lunedì 2 marzo contro il Getafe, il Real Madrid dovrebbe schierarsi così nella gara di questa sera, in programma alle 21 e già decisiva per i destini europei sia delle Merengues che del Benfica:

    REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Arda Guler, Tchouameni, Camavinga; Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. All. Arbeloa

Champions League
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Benfica crest
Benfica
BEN
0