Perché Mbappé non gioca Italia-Francia: infortunio, scelta tecnica, squalifica o nemmeno convocato? Non è nemmeno in panchina

Italia vs Francia

I Bleus devono fare a meno della propria stella nella gara di San Siro, decisiva per il primo posto nel girone di Nations League: il motivo.

Kylian Mbappé non gioca Italia-Francia. Un teorico e non indifferente vantaggio per la nazionale di Luciano Spalletti, che contro i Blues di Didier Deschamps andrà a caccia del primo posto definitivo del gruppo 2 di Nations League.

Se l'Italia potrà permettersi anche un pareggio oppure una sconfitta con massimo un goal di scarto per tenersi stretto il primato, la Francia dovrà necessariamente vincere con due o più reti di scarto. Ma, appunto, sarà costretta a farlo senza il fuoriclasse prelevato in estate dal Real Madrid.

Ma perché Mbappé non gioca Italia-Francia? Si tratta di un infortunio, di una scelta di Deschamps o di una squalifica?