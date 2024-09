Perché Mbappé viene fischiato in Italia-Francia? La sua vecchia casa non lo accoglie al meglio

Come previsto, l'accoglienza per Mbappé al Parco dei Principi di Parigi non è stata certo la migliore dopo l'addio al PSG.

"Non mi aspetto una grande accoglienza, ma auguro al Psg ogni bene". Kylian Mbappé lo sapeva, alla vigilia di Italia-Francia. Dopo il suo passato a Parigi, il ritorno al Parco dei Principi, seppur con la maglia della Nazionale transalpina, non presupponeva niente di buono in termini di accoglienza da parte dei suoi vecchi tifosi del PSG, squadra che ha lasciato a costo zero da qualche settimana. Detto fatto, alla lettura delle formazioni e in diverse occasioni durante la partita contro l'Italia, valida per la prima giornata di Nations League, Mbappé è stato fischiato nel suo paese, nella sua città e in quella che fino allo scorso maggio è stata la sua casa.