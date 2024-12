Perché Maignan e Theo non giocano Milan-Sassuolo: infortunio, squalifica o turnover? Non sono tra i convocati per la Coppa Italia

Theo Hernandez e Maignan non sono stati convocati per la partita di Coppa Italia del 3 dicembre contro il Sassuolo.

Il Milan torna in campo per la Coppa Italia e la prima sfida stagionale del torneo 2024/2025. Di fronte ai rossoneri in quel di San Siro c'è il Sassuolo, reduce da due turni superati e attualmente primo in Serie B.

Diversi cambi rispetto all'ultima partita di Serie A per Fonseca: tra questi anche Mike Maignan, imprescindibile portiere titolare rossonero che non figura tra i convocati per la sfida contro il Sassuolo.

Al pari di Maignan non è stato inserito tra i convocati anche Theo Hernandez, esterno rossonero fuori dalla lista per il match contro il Sassuolo.