Perché la maglia della Juventus contro il Como ha le strisce orizzontali?

Nel comunicato ufficiale congiunto di Adidas e Juventus, sono svelate e spiegate le caratteristiche scelte per ideare e creare la quarta maglia bianconera a strisce orizzontali:
"Un design che guarda al passato per plasmare il futuro, reinterpretando una delle identità più iconiche del calcio attraverso una prospettiva innovativa.
Ispirandosi alla stagione 1996/97, il kit riprende una rara espressione orizzontale delle leggendarie strisce bianconere della Juventus, un concept sperimentale che esisteva al di fuori
delle competizioni ufficiali e che non è mai stato visto in campo. A quasi tre decenni di distanza, quella visione ritorna.
Nata da una collaborazione creativa tra la Juventus, adidas e lo Studio Sgura di Giampaolo Sgura, il quarto Kit unisce tre realtà distinte accomunate dalla stessa ambizione: ripensare le
strisce preservandone appieno il significato.
Il design unisce passato e presente attraverso linee pulite, proporzioni equilibrate e una semplicità essenziale. Rimanendo fedele alla palette bianconera, il kit fonde l'autenticità
calcistica con la sensibilità della moda contemporanea, integrandosi perfettamente tra performance e lifestyle.
La maglia viene lanciata nella versione a manica lunga e presenta una base con costruzione polo, che bilancia comfort, struttura e carattere.
Il kit rappresenta l’ultimo capitolo di un dialogo creativo continuo tra la Juventus, adidas e Giampaolo Sgura. Dalla mostra fotografica “Black & White” durante la Milan Fashion Week
2022 all’evento Zebra Club del 2024, la collaborazione ha costantemente esplorato l'intersezione tra calcio, moda e cultura visiva. Ora, per la prima volta, quel linguaggio condiviso
si sposta dagli spazi espositivi e dalle collezioni lifestyle direttamente sul campo.
Catturata attraverso l'obiettivo di Giampaolo Sgura, la campagna celebra la Juventus non solo come club calcistico, ma come simbolo culturale, dove sport, stile e identità convergono.
Oltre alla maglia da gara, la collezione include capi lifestyle pensati per valorizzare l’identità del club anche al di fuori del campo. Ogni pezzo riflette un’unica visione creativa, collegando l'abbigliamento performance al design contemporaneo".