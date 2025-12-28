Pubblicità
Claudio D'Amato

Lukaku non convocato per Cremonese-Napoli: nuovo infortunio? Quando torna? Il motivo della scelta di Conte

Romelu Lukaku, dopo essere andato in panchina durante la Supercoppa Italiana, non è stato convocato da Conte per Cremonese-Napoli: il perché della decisione.

Chi immaginava Romelu Lukaku addirittura in campo per Cremonese-Napoli, è rimasto deluso.

Il belga non è stato convocato da Antonio Conte per la trasferta dello Zini, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A e in programma alle ore 15.

Perché? Come mai Lukaku è rimasto fuori dall'elenco dei disponibili?

  • LUKAKU NON CONVOCATO PER CREMONESE-NAPOLI

    L'assenza di Lukaku, che dunque contro i grigiorossi non siederà nemmeno in panchina, fa il paio coi forfait di Sam Beukema e Mathias Olivera: l'olandese è alle prese con un trauma contusivo al piede, affaticamento al polpaccio invece per l'uruguagio. Entrambi sono andati ko durante gli allenamenti che hanno preceduto semifinale e finale della Supercoppa Italiana vinta a Riad.

  • PERCHÉ LUKAKU NON È STATO CONVOCATO?

    A dispetto della sua presenza in panchina sia contro il Milan che col Bologna, match che hanno consegnato il trofeo al Napoli in terra araba, Lukaku contro la Cremonese non potrà nemmeno sostenere i compagni a ridosso del prato verde.

    Motivo? Come evidenzia il Corriere dello Sport Conte ha scelto la linea del rischio zero, preferendo non forzare il rientro a pieno regime di Big Rom e consentirgli di lavorare senza fretta per ritrovare la miglior condizione utile a schierarlo. Nessun nuovo infortunio, dunque.

    Anche a Riad, l'attaccante, è andato in panchina ma - alla luce di una forma precaria causata dal lungo stop - non risultava utilizzabile.

  • QUANDO TORNA IN CAMPO LUKAKU?

    A questo punto, dopo la mancata convocazione per Cremona, bisognerà capire se Conte lo inserirà in lista domenica prossima (4 gennaio) per la trasferta in casa della Lazio e lo porterà almeno in panchina. In alternativa, appuntamento a Napoli-Verona del 7.

