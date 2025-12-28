Lukaku non convocato per Cremonese-Napoli: nuovo infortunio? Quando torna? Il motivo della scelta di Conte

A dispetto della sua presenza in panchina sia contro il Milan che col Bologna, match che hanno consegnato il trofeo al Napoli in terra araba, Lukaku contro la Cremonese non potrà nemmeno sostenere i compagni a ridosso del prato verde.
Motivo? Come evidenzia il Corriere dello Sport Conte ha scelto la linea del rischio zero, preferendo non forzare il rientro a pieno regime di Big Rom e consentirgli di lavorare senza fretta per ritrovare la miglior condizione utile a schierarlo. Nessun nuovo infortunio, dunque.
Anche a Riad, l'attaccante, è andato in panchina ma - alla luce di una forma precaria causata dal lungo stop - non risultava utilizzabile.