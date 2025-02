Perché Lorenzo Pellegrini non gioca più, a Venezia terza panchina di fila: tra le spiegazione di Ranieri e le parole di Ghisolfi

Il capitano giallorosso non ha giocato dall'inizio in Coppa Italia e nelle ultime due di campionato: il futuro alla Roma torna ad essere nebuloso.

Ci risiamo: Lorenzo Pellegrini non gioca più. Di nuovo. Proprio come accadeva fino a qualche settimana fa, prima che la luce tornasse parzialmente a splendere con quel meraviglioso destro all'incrocio nel derby di inizio gennaio.

Che il capitano della squadra, e una delle stelle della rosa, si sieda in panchina fa sempre piuttosto rumore. Se questo accade per tre volte di fila, poi, ancora peggio. Ed è esattamente quel che è successo in questo caso.

Pellegrini non ha giocato per due volte consecutive in campionato, rimanendo per 90 minuti in panchina contro Napoli e Venezia nonostante fosse stato uno dei migliori a Udine. E contro il Milan, in Coppa Italia, è entrato solo per i secondi 45 minuti di partita. Troppo poco, evidentemente.