Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lookman Pellegrino Atalanta ParmaGOAL
Stefano Silvestri

Perché Lookman e Pellegrino non giocano Atalanta-Parma: infortunio, scelta tecnica o mercato? Il motivo della doppia assenza

Ademola Lookman e Mateo Pellegrino non compaiono nell'undici titolare dell'Atalanta e del Parma per la sfida delle 15: perché e le formazioni ufficiali scelte da Palladino e Cuesta.

Pubblicità

Ademola Lookman non c'è, Ademola Lookman neppure: questa è la doppia notizia proveniente dalla comunicazione, un'ora circa prima di Atalanta-Parma, delle formazioni ufficiali della gara della New Balance Arena.

I due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Carlos Cuesta dall'altra, non hanno dunque scelto i giocatori probabilmente rappresentativi della rispettiva rosa. Ma una motivazione in entrambi i casi c'è.

Perché dunque Lookman e Pellegrino non giocano titolari Atalanta-Parma? Il perché della doppia assenza e come si schiereranno in campo orobici e ducali.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-PARMA

    Queste sono le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto alla New Balance Arena:

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

    PARMA (3-5-1-1): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Estevez, Keita, Sorensen, Britschgi; Bernabé; Benedyczak. All. Cuesta

    • Pubblicità

  • PERCHÉ LOOKMAN NON GIOCA ATALANTA-PARMA

    La scelta di Palladino di lasciare Lookman inizialmente in panchina è legata alla Coppa d'Africa che l'attaccante nigeriano ha appena disputato con la propria Nazionale, venendo eliminato in semifinale a un passo dalla finalissima.

    Lookman sarebbe dovuto tornare in Italia mercoledì, il giorno di Atalanta-Athletic: ha anticipato il volo, è tornato martedì e Palladino, che inizialmente era convinto di dover fare a meno di lui, lo ha prima portato in panchina e poi gettato nella mischia nella parte finale della gara, con tanto di assist per il 2-3 finale di Krstovic.

    Lookman, insomma, ha ancora bisogno di un po' di tempo per smaltire le scorie della Coppa d'Africa e per tornare a pieno regime nei meccanismi dell'Atalanta. Per questo Palladino ha scelto di schierare dal primo minuto per la prima volta il nuovo acquisto Raspadori, con Zalewski che torna sulla fascia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ PELLEGRINO NON GIOCA ATALANTA-PARMA

    La scelta di Cuesta di rinunciare a Pellegrino è invece principalmente tattica: così come fatto una decina di giorni fa in casa di un'altra grande del campionato come il Napoli, il tecnico spagnolo ha deciso di schierare il Parma senza il proprio centravanti titolare.

    Toccherà a Benedyczak, elemento con caratteristiche diverse da quelle di Pellegrino, provare a mettere in difficoltà il trio difensivo nerazzurro formato inizialmente da Scalvini, Djimsiti e Ahanor. Alle sue spalle il talento Bernabé, spostato dalla posizione di mezzala a quella di seconda punta. In questo modo Cuesta spera di dare meno punti di riferimento alla difesa a tre di Palladino.

    "Possiamo sfruttare le qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione, il nostro focus è sempre quello: massimizzare il potenziale e vedere in campo cosa riusciremo a fare", ha detto l'allenatore gialloblù a DAZN prima della partita, spiegando in maniera molto generica la propria scelta.

  • LOOKMAN E PELLEGRINO SONO IN PANCHINA?

    Nulla impedisce, comunque, che Lookman e Pellegrino possano entrare in campo nel corso del secondo tempo. Anzi, si tratta dello scenario chiaramente più probabile. Come già accennato, infatti, sia il nigeriano che l'argentino sono in panchina e a disposizione dei rispettivi allenatori.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Union St.Gilloise crest
Union St.Gilloise
GIL
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Juventus crest
Juventus
JUV
0