Perché Lookman e Pellegrino non giocano Atalanta-Parma: infortunio, scelta tecnica o mercato? Il motivo della doppia assenza

La scelta di Palladino di lasciare Lookman inizialmente in panchina è legata alla Coppa d'Africa che l'attaccante nigeriano ha appena disputato con la propria Nazionale, venendo eliminato in semifinale a un passo dalla finalissima.

Lookman sarebbe dovuto tornare in Italia mercoledì, il giorno di Atalanta-Athletic: ha anticipato il volo, è tornato martedì e Palladino, che inizialmente era convinto di dover fare a meno di lui, lo ha prima portato in panchina e poi gettato nella mischia nella parte finale della gara, con tanto di assist per il 2-3 finale di Krstovic.

Lookman, insomma, ha ancora bisogno di un po' di tempo per smaltire le scorie della Coppa d'Africa e per tornare a pieno regime nei meccanismi dell'Atalanta. Per questo Palladino ha scelto di schierare dal primo minuto per la prima volta il nuovo acquisto Raspadori, con Zalewski che torna sulla fascia.