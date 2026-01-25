Perché Lookman e Pellegrino non giocano Atalanta-Parma: infortunio, scelta tecnica o mercato? Il motivo della doppia assenza

Ademola Lookman non c'è, Ademola Lookman neppure: questa è la doppia notizia proveniente dalla comunicazione, un'ora circa prima di Atalanta-Parma, delle formazioni ufficiali della gara della New Balance Arena.
I due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Carlos Cuesta dall'altra, non hanno dunque scelto i giocatori probabilmente rappresentativi della rispettiva rosa. Ma una motivazione in entrambi i casi c'è.
Perché dunque Lookman e Pellegrino non giocano titolari Atalanta-Parma? Il perché della doppia assenza e come si schiereranno in campo orobici e ducali.