Perché Lookman non gioca Genoa-Atalanta: Coppa d'Africa, infortunio, turnover o scelta tecnica?

La Coppa d'Africa 2025 si gioca dal 21 dicembre al 18 gennaio e il periodo di assenza di Lookman da Bergamo, naturalmente, dipenderà da quanta strada farà la Nigeria all'interno della competizione: di sicuro l'Atalanta non potrà disporne almeno fino al 30 dicembre, data dell'ultima partita del Gruppo C in cui sono incluse anche Tanzania, Tunisia e Uaganda.