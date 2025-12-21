Perché Lookman non gioca Genoa-Atalanta: Coppa d'Africa, infortunio, turnover o scelta tecnica?

Assenza pesante, nell'Atalanta, contro il Genoa.
Assenza pesante, nell'Atalanta, contro il Genoa.
Raffaele Palladino deve fare a meno di Ademola Lookman, fuori dalla formazione scelta dal tecnico della Dea per la trasferta di Marassi.
Perché non gioca titolare? È in panchina?
L'assenza di Lookman dai titolari orobici per Genoa-Atalanta non include né infortuni, né turnover o scelte tecniche: trattasi della Coppa d'Africa, torneo al quale l'attaccante prenderà parte con la sua Nigeria nell'edizione 2025 organizzata in Marocco.
La Coppa d'Africa 2025 si gioca dal 21 dicembre al 18 gennaio e il periodo di assenza di Lookman da Bergamo, naturalmente, dipenderà da quanta strada farà la Nigeria all'interno della competizione: di sicuro l'Atalanta non potrà disporne almeno fino al 30 dicembre, data dell'ultima partita del Gruppo C in cui sono incluse anche Tanzania, Tunisia e Uaganda.
L'uomo scelto da Palladino per giocare titolare Genoa-Atalanta al posto di Lookman è Daniel Maldini, piazzato sulla trequarti nel 3-4-2-1 insieme a De Ketelaere a sostegno di Scamacca.