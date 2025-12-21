Pubblicità
Claudio D'Amato

Perché Lookman non gioca Genoa-Atalanta: Coppa d'Africa, infortunio, turnover o scelta tecnica?

Ademola Lookman non è a disposizione di Raffaele Palladino per Genoa-Atalanta: il motivo dell'assenza del nigeriano a Marassi.

Assenza pesante, nell'Atalanta, contro il Genoa.

Raffaele Palladino deve fare a meno di Ademola Lookman, fuori dalla formazione scelta dal tecnico della Dea per la trasferta di Marassi.

Perché non gioca titolare? È in panchina?

  • PERCHÉ LOOKMAN NON GIOCA GENOA-ATALANTA

    L'assenza di Lookman dai titolari orobici per Genoa-Atalanta non include né infortuni, né turnover o scelte tecniche: trattasi della Coppa d'Africa, torneo al quale l'attaccante prenderà parte con la sua Nigeria nell'edizione 2025 organizzata in Marocco.

  • QUANDO TORNA LOOKMAN DALLA COPPA D'AFRICA?

    La Coppa d'Africa 2025 si gioca dal 21 dicembre al 18 gennaio e il periodo di assenza di Lookman da Bergamo, naturalmente, dipenderà da quanta strada farà la Nigeria all'interno della competizione: di sicuro l'Atalanta  non potrà disporne almeno fino al 30 dicembre, data dell'ultima partita del Gruppo C in cui sono incluse anche Tanzania, Tunisia e Uaganda.

  • CHI GIOCA TITOLARE GENOA-ATALANTA AL POSTO DI LOOKMAN?

    L'uomo scelto da Palladino per giocare titolare Genoa-Atalanta al posto di Lookman è Daniel Maldini, piazzato sulla trequarti nel 3-4-2-1 insieme a De Ketelaere a sostegno di Scamacca.

