Perché Leroy Sané gioca il Mondiale per Club col Bayern anche se è già stato ceduto al Galatasaray

Dal 1° luglio Leroy Sané sarà ufficialmente del Galatasaray, ma fino ad allora disputerà il Mondiale per Club col Bayern, sua squadra attuale.

La nuova edizione del Mondiale per Club, la prima con la nuova formula a 32 squadre, si presenta come una competizione tutta da vivere. Avvincente, entusiasmante e allo stesso tempo ricca di incognite.

Questo principalmente per la particolare collazione temporale in cui di disputa, ovvero dal 14 giugno al 13 luglio. Proprio a cavallo tra la fine di una stagione e l’inizio di quella successiva. Un vero e proprio problema per i calciatori in scadenza di contratto con un club al 30 giugno.

In quest’ottica ovviamente ogni caso è a sé, ma quello che riguarda Leroy Sané, esterno d’attacco del Bayer Monaco, è davvero singolare. Il ragazzo infatti inizierà la competizione con il Bayern, ma non la finirà!