Perché il Lecce non gioca in questa giornata di Serie A? In campo il 27 contro il Como
IL LECCE NON GIOCA NEL 16ESIMO TURNO
Il Lecce non scende in campo tra il 19 e il 21 dicembre in virtù della propria gara prevista nel 16esimo turno, ovvero quella contro l'Inter.
La squadra di Chivu, infatti, era impegnata nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita e per questo il match è stato rinviato.
L'Inter, già eliminata dalla Supercoppa Italiana, scenderà in campo contro il Lecce a San Siro nelle prossime settimane.
Allo stesso modo anche le partite Napoli-Parma, Verona-Bologna e Como-Milan sono state rinviate al 2026.
QUANDO SI RECUPERA INTER-LECCE
San Siro ospiterà Inter-Lecce mercoledì 14 gennaio.
Il match tra Inter e Lecce viene disputato dopo il rinvio per la Supercoppa Italiana, con i padroni di casa k.o in semifinale e nuovamente a Milano nel weekend in cui si sarebbe dovuta giocare la sfida contro i salentini valida per il 16esimo turno di Serie A.
A gennaio l'Inter non avrà dunque un attimo di sosta, giocando ogni tre giorni tra Serie A e Champions League.
IL CALENDARIO DEL LECCE A DICEMBRE
Pausa di due settimane dunque per il Lecce di Di Francesco, che giocherà la sua ultima sfida del 2025 il 27 dicembre, dopo Natale.
Per i giallorossi, in particolare, ci sarà la sfida del Via del Mare contro il Como di Fabregas, reduce da due sconfitte consecutive.
Chiuso l'anno solare 2025, il Lecce scenderà in campo per la prima partita del 2026 allo stadium, contro la Juventus di Spalletti.
GLI ALTRI RECUPERI DEL 16ESIMO TURNO
Se Inter-Lecce si giocherà il 14 gennaio, Verona-Bologna altrettanto valida come recupero del 16esimo turno si giocherà il giorno dopo, giovedì 15 alle ore 18:30.
Giovedì 15 gennaio è prevista anche Como-Milan alle 20:45 (il ritorno è ufficialmente previsto in Australia, a Perth), mentre la gara tra Napoli e Parma si gioca poche ore prima di Inter-Lecce, alle 18:30 e in quel del Maradona.
