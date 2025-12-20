Perché il Lecce non gioca in questa giornata di Serie A? In campo il 27 contro il Como

Se Inter-Lecce si giocherà il 14 gennaio, Verona-Bologna altrettanto valida come recupero del 16esimo turno si giocherà il giorno dopo, giovedì 15 alle ore 18:30.

Giovedì 15 gennaio è prevista anche Como-Milan alle 20:45 (il ritorno è ufficialmente previsto in Australia, a Perth), mentre la gara tra Napoli e Parma si gioca poche ore prima di Inter-Lecce, alle 18:30 e in quel del Maradona.