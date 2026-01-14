Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Genoa CFC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
GOAL

Perché Lautaro non è titolare? Inter-Lecce senza l'argentino, Chivu ha deciso

Bonny e Thuram, non Lautaro Martinez: Inter-Lecce non vede dai titolari il capocannoniere della Serie A, autore di dieci reti fin qui.

Pubblicità

  • INTER-LECCE FORMAZIONI UFFICIALI

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco

    • Pubblicità

  • LAUTARO ALMENO IN PANCHINA?

    Lautaro è disponibile, non avendo subito un infortunio una squalifica. L'argentino è infatti semplicemente in panchina per turnover, viste le gare ravvicinate e l'impegno di San Siro contro il Lecce.

    Per Inter-Lecce il tecnico dei padroni di casa ha scelto di puntare su Bonny al fianco di Thuram, lasciando Lautaro Martinez inizialmente in panchina con eventuale ingresso nel secondo tempo in caso di necessità.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRIMA PANCHINA PER LAUTARO?

    La panchina di Inter-Lecce non è una prima volta per Lautaro. Nel corso del campionato 2025/2026, infatti, l'argentino non è stato tra i titolari nella sfida contro il Sassuolo giocata a fine settembre, con Esposito e Thuram tra i titolari.

    Negli ultimi quattro mesi, però, Lautaro è sempre stato titolare in campionato, dove ha siglato nove reti (la prima era arrivata a fine agosto nell'esordio stagionale contro il Torino).

    Lautaro è inoltre rimasto in panchina per la partita di Coppa Italia contro il Venezia, senza subentrare, e nel match di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dove ha disputato gli ultimi 19' dei tempi regolamentari e i calci di rigore.

  • LE PANCHINE DI INTER-LECCE

    A disposizione Inter: Calligraris, Taho, De Vrij, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Esposito 

    A disposizione Lecce: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Tete Morente, N'Dri, Perez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Kaba, Ngom

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Inter crest
Inter
INT
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Lecce crest
Lecce
LEC
0