Getty Images Sport
Perché Lautaro non è titolare? Inter-Lecce senza l'argentino, Chivu ha deciso
Pubblicità
INTER-LECCE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram. All. Chivu
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Maleh; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. All. Di Francesco
LAUTARO ALMENO IN PANCHINA?
Lautaro è disponibile, non avendo subito un infortunio una squalifica. L'argentino è infatti semplicemente in panchina per turnover, viste le gare ravvicinate e l'impegno di San Siro contro il Lecce.
Per Inter-Lecce il tecnico dei padroni di casa ha scelto di puntare su Bonny al fianco di Thuram, lasciando Lautaro Martinez inizialmente in panchina con eventuale ingresso nel secondo tempo in caso di necessità.
- PubblicitàPubblicità
PRIMA PANCHINA PER LAUTARO?
La panchina di Inter-Lecce non è una prima volta per Lautaro. Nel corso del campionato 2025/2026, infatti, l'argentino non è stato tra i titolari nella sfida contro il Sassuolo giocata a fine settembre, con Esposito e Thuram tra i titolari.
Negli ultimi quattro mesi, però, Lautaro è sempre stato titolare in campionato, dove ha siglato nove reti (la prima era arrivata a fine agosto nell'esordio stagionale contro il Torino).
Lautaro è inoltre rimasto in panchina per la partita di Coppa Italia contro il Venezia, senza subentrare, e nel match di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dove ha disputato gli ultimi 19' dei tempi regolamentari e i calci di rigore.
LE PANCHINE DI INTER-LECCE
A disposizione Inter: Calligraris, Taho, De Vrij, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Cocchi, Berenbruch, Bovo, Esposito
A disposizione Lecce: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Sala, Tete Morente, N'Dri, Perez, Helgason, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwiński, Kaba, Ngom
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità