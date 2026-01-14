Perché Lautaro non è titolare? Inter-Lecce senza l'argentino, Chivu ha deciso

La panchina di Inter-Lecce non è una prima volta per Lautaro. Nel corso del campionato 2025/2026, infatti, l'argentino non è stato tra i titolari nella sfida contro il Sassuolo giocata a fine settembre, con Esposito e Thuram tra i titolari.

Negli ultimi quattro mesi, però, Lautaro è sempre stato titolare in campionato, dove ha siglato nove reti (la prima era arrivata a fine agosto nell'esordio stagionale contro il Torino).

Lautaro è inoltre rimasto in panchina per la partita di Coppa Italia contro il Venezia, senza subentrare, e nel match di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dove ha disputato gli ultimi 19' dei tempi regolamentari e i calci di rigore.