Perché Lautaro, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella e Thuram non sono titolari in Como-Inter? Infortunio o scelta tecnica? Ci saranno in finale di Champions League?

Il numero 10 nerazzurro e gli altri compagni non fanno parte dei titolari contro il Como, ultimo avversario in campionato.

Lautaro Martinez è soltanto uno dei giocatori che non fanno parte degli 11 titolari dell'Inter scelti da Simone Inzaghi per gli ultimi 90 minuti di questa Serie A.

Contro il Como, dunque, non rivedremo l'attaccante argentino dal 1' e al suo posto ci sarà Taremi sostenuto da Correa e Zalewski.

Per quale motivo il capitano nerazzurro e altri compagni come Bastoni, Acerbi, Barella, Dumfries e Thuram non partono titolari? Le loro condizioni e la gestione anche in vista della finale di Champions League.