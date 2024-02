Perché la Roma ha preso Baldanzi avendo già Dybala: tra la possibile coesistenza e l'eredità dell'argentino

L'arrivo in giallorosso del gioiello empolese ha tante valenze, sia per il presente che per il futuro. Oltre alla stima di Totti nei suoi confronti.

Il colpo è stato servito nel pomeriggio del penultimo giorno di mercato: la Roma ha preso Tommaso Baldanzi. E se lo porterà a casa subito, a metà stagione, senza aspettare un minuto in più. Daniele De Rossi voleva un nuovo elemento offensivo ed è stato accontentato. È un regalo discretamente di lusso, peraltro. Perché Baldanzi è uno dei numeri 10 più interessanti che il campionato abbia proposto negli ultimi tempi. Numero 10 italiano, bene precisarlo. Con tutto ciò che ne consegue anche in relazione al lavoro di Luciano Spalletti, costretto a pescare in un terreno sempre piuttosto arido com'era già capitato al predecessore Roberto Mancini. Già, ma qualcuno ha storto il naso lo stesso. Ma perché la Roma ha preso Baldanzi avendo già in casa Paulo Dybala? Domanda naturale, considerato che le caratteristiche sono le stesse: piede mancino, tecnica di base sopraffina, altezza non dissimile (Tommaso è leggermente più basso). L'articolo prosegue qui sotto Però sì, i motivi dell'investimento (10 milioni più altri 5 di bonus) sono validi. E sono di diversa natura.