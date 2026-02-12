Perché la prossima mossa di Cristiano Ronaldo "non sarà il Manchester United" tra le tensioni della Saudi Pro League all'Al-Nassr

Sky Sports ha affrontato le voci su Ronaldo e lo United, riferendo che "questa opzione sembra essere definitivamente chiusa". Continua affermando che i Red Devils "non hanno alcun interesse a riportare Ronaldo per una terza volta".

Molti tifosi sarebbero disposti a perdonare e dimenticare quando si tratta di Ronaldo, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro che ha visto il suo contratto a Manchester strappato dopo aver rilasciato un'intervista esplosiva a Piers Morgan.

L'ex compagno di squadra Wes Brown, tuttavia, non è convinto che ci sia un ritorno a Manchester per il grande campione di tutti i tempi. Alla domanda su un possibile trasferimento, ha risposto: "Non è felice, ma Cristiano Ronaldo tornerebbe al Manchester United per la terza volta? Direi di no. Non vedo come ciò possa accadere. Un trasferimento alla MLS? Forse. Forse tornerà in Portogallo e giocherà lì. Sono sicuro che avrà ancora molte opzioni.

La cosa più importante è che lui voglia ancora giocare ai Mondiali e noi dovremmo continuare a giocare e assicurarci che si mantenga in forma per farlo. È uno shock per tutti vedere Ronaldo in sciopero, ma onestamente penso che la questione si risolverà. Dovremo aspettare e vedere come andrà a finire".