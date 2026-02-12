Getty
Perché la prossima mossa di Cristiano Ronaldo "non sarà il Manchester United" tra le tensioni della Saudi Pro League all'Al-Nassr
Pubblicità
Ronaldo in sciopero: CR7 alimenta le voci di trasferimento
Ronaldo è legato da un contratto in Medio Oriente - il più redditizio nel mondo del calcio - fino all'estate del 2027. Si dice che guadagni quasi 500.000 sterline al giorno, ma ha comunque trovato motivo di lamentarsi.
Il sempreverde attaccante è frustrato dal modo in cui i fondi per i trasferimenti vengono distribuiti dal Fondo di investimento pubblico saudita (PIF), ritenendo che altri siano favoriti in questo ambito, mentre lui cerca di conquistare un altro titolo di campionato dopo aver già vinto i campionati nazionali in Inghilterra, Spagna e Italia.
Ha deciso di scioperare, saltando tre partite con l'Al-Nassr. Ora si è rimesso ad allenarsi e dovrebbe essere richiamato per la prossima partita. Ci si chiede però cosa succederà in estate, dato che Ronaldo si prepara a partecipare alla sesta Coppa del Mondo della sua carriera da record.
- Getty
Ronaldo potrebbe tornare al Manchester United per la terza volta?
Una clausola di rescissione nel suo lucroso contratto a Riyadh può essere attivata a 50 milioni di euro (43 milioni di sterline/59 milioni di dollari), mentre alcuni hanno suggerito che potrebbe essere liberato a titolo gratuito se venisse fatta pressione per la sua uscita.
Molti club in tutto il mondo vorrebbero ancora avere Ronaldo nei loro ranghi. Secondo l'ex capo scout dei Red Devils Mick Brown, l'elenco non include il Manchester United, gigante della Premier League.
Con CR7 che ha lasciato il club in circostanze poco chiare nel 2022, Brown ha dichiarato a Football Insider, discutendo delle possibilità di un clamoroso ritorno al "Teatro dei sogni": "Assolutamente no. Non succederà, ci sono una serie di ragioni per cui non succederà, non lo prenderanno nemmeno in considerazione e, ad essere onesti, non credo che lo farà nemmeno Ronaldo.
"Quando se n'è andato in passato, penso che questo abbia danneggiato un po' il rapporto a causa di tutto quello che è successo con l'allenatore e di quanto fosse critico nei confronti del club, a torto o a ragione.
Non vedo alcuna possibilità che Ronaldo torni al Man United, anche se dovesse lasciare l'Arabia Saudita. Ci saranno altri club interessati a lui per quello che è e tutto il resto, quindi sono sicuro che troverà una nuova squadra se è quello che vuole, ma non sarà il Man United".
- PubblicitàPubblicità
Dubbi sul ritorno di CR7 all'Old Trafford
Sky Sports ha affrontato le voci su Ronaldo e lo United, riferendo che "questa opzione sembra essere definitivamente chiusa". Continua affermando che i Red Devils "non hanno alcun interesse a riportare Ronaldo per una terza volta".
Molti tifosi sarebbero disposti a perdonare e dimenticare quando si tratta di Ronaldo, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro che ha visto il suo contratto a Manchester strappato dopo aver rilasciato un'intervista esplosiva a Piers Morgan.
L'ex compagno di squadra Wes Brown, tuttavia, non è convinto che ci sia un ritorno a Manchester per il grande campione di tutti i tempi. Alla domanda su un possibile trasferimento, ha risposto: "Non è felice, ma Cristiano Ronaldo tornerebbe al Manchester United per la terza volta? Direi di no. Non vedo come ciò possa accadere. Un trasferimento alla MLS? Forse. Forse tornerà in Portogallo e giocherà lì. Sono sicuro che avrà ancora molte opzioni.
La cosa più importante è che lui voglia ancora giocare ai Mondiali e noi dovremmo continuare a giocare e assicurarci che si mantenga in forma per farlo. È uno shock per tutti vedere Ronaldo in sciopero, ma onestamente penso che la questione si risolverà. Dovremo aspettare e vedere come andrà a finire".
- Getty/GOAL
Trasferimento nella MLS: Ronaldo valuta la possibilità di raggiungere Messi a Miami
Sebbene un ritorno allo United sembri ormai escluso, le voci su un possibile trasferimento di Ronaldo negli Stati Uniti hanno suscitato grande entusiasmo tra i tifosi di tutto il mondo. È stato ipotizzato che Sir David Beckham, altro leggendario numero 7 dei Red Devils, potrebbe negoziare un accordo che vedrebbe Ronaldo unirsi al suo eterno rivale Lionel Messi nell'Inter Miami, vincitrice della MLS Cup.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità