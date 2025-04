Perché la Lucchese sciopera? Stipendi non pagati, scadenze e comunicato: cosa sta succendendo

Serie C

Il tempo stringe e la Lucchese resta sospesa tra speranza e caos, con un destino che appare sempre più incerto: i calciatori annunciano lo sciopero.

La Lucchese è in piena crisi societaria e i calciatori hanno deciso di incrociare le braccia. Dopo mesi di promesse non mantenute e stipendi arretrati, la squadra ha annunciato ufficialmente lo sciopero per la prossima gara di campionato contro il Pontedera.

L'assenza di risposte da parte della proprietà e la precarietà economica, da 5 mesi senza stipendio, hanno spinto i giocatori, sostenuti dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC), a dichiarare lo stato di agitazione.

Se entro venerdì 4 aprile non verranno corrisposte le retribuzioni arretrate da novembre 2024 a febbraio 2025, sabato 5 aprile la squadra non scenderà in campo.

La Lucchese quest’anno compie 120 anni e gli ultimi 17 ha affrontato tre fallimenti (2008, 2011, 2019), due ripartenze dalla D e una dall’Eccellenza.

Una decisione drastica, che potrebbe influenzare la classifica e gettare un'ulteriore ombra sulla Serie C.