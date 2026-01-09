Perché la Lazio vuole Daniel Maldini? Dove può giocare con Sarri: l'idea di Fabiani e del club biancoceleste sul ruolo

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo e tra le piste che stanno prendendo quota nelle ultime ore ce n’è una che porta a Daniel Maldini.

Il club biancoceleste sta dialogando con l’Atalanta per impostare un’operazione che consenta a Maurizio Sarri di avere un rinforzo offensivo giovane, duttile e sostenibile sul piano dei costi.

Dopo le cessioni di Castellanos al West Ham e Guendouzi al Fenerbahce e gli arrivi di Ratkov dal RB Salisburgo e Taylor dall’Ajax, la Lazio sta valutando nuove piste per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano e tra queste c’è anche quella che porta al figlio e nipote d’arte.