Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese

La Juventus ha deciso di sondare nuovamente il terreno, come confermato da Sky Sport e da Fabrizio Romano.

Dopo il voltafaccia di En-Nesyri, il club si è trovato in una situazione d’emergenza: mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, l’arrivo di un centravanti è considerato inevitabile, e Luciano Spalletti ha ribadito la necessità di una punta fisica diversa da David e Openda, in attesa del rientro anticipato di Vlahovic stimato a fine febbraio.

La prima telefonata della giornata di ieri, all’indomani del successo sul Napoli, è stata proprio all’entourage di Kolo Muani.

Ma il ritorno resta una “porta socchiusa”: dovranno riattivarsi i contatti con il PSG, i rapporti vanno ricostruiti e gli ottimi risultati del Tottenham frenano una rescissione del prestito che avrebbe costi e implicazioni tecniche.

Inoltre gli Spurs potrebbero liberarlo solo qualora trovassero un sostituto immediato.