Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese

Nel pieno dell’ultima, frenetica settimana di mercato, la Juventus torna a bussare alla porta di Randal Kolo Muani. Dopo lo stop improvviso dell’operazione En-Nesyri, i bianconeri hanno ripreso i contatti con l’entourage dell’attaccante francese.
Secondo quanto filtra da Londra, Kolo Muani non ha trovato al Tottenham le stesse sensazioni provate a Torino un anno fa.
Dalla Continassa arriva la conferma del riavvicinamento: Kolo Muani ha fatto sapere di essere pronto a tornare, mentre la Juventus mantiene vivo un filo che non si è mai davvero spezzato dopo la lunga trattativa estiva con il PSG.
Restano però ostacoli su più fronti: rapporti da ricucire con i parigini, il nodo Tottenham e tempistiche ridotte.