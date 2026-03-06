Goal.com
Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Perché la Juventus pensa a Vicario: la rivoluzione portieri e la strategie bianconera

I bianconeri iniziano a pensare al futuro e hanno avviato i primi contatti con il portiere del Tottenham: ma perché la Juventus ha messo Vicario in cima alla lisa? La strategia del club.

La rivoluzione era nell’aria e adesso inizia a muovere i primi passi concreti. In estate la Juventus cambierà portiere titolare, viste le incertezze stagionali di Di Gregorio.

La società bianconera ha già in mente di intervenire in maniera importante per assicurarsi un profilo di primo livello tra i pali ed è pronta a un investimento importante, al di là della qualificazione o meno i Champions.

Tra i nomi che la Juventus segue con maggiore attenzione c’è quello di Guglielmo Vicario, portiere oggi al Tottenham. Ma perché i bianconeri lo hanno messo in cima alla lista dei desideri?

  • JUVENTUS-VICARIO: IL PUNTO SULL’AFFARE

    Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, la Juventus ha avviato i primi contatti per capire la reale fattibilità dell’operazione Vicario. Per il portiere classe 1996 – che piace anche a Inter e Roma – il Tottenham fa una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro.

  • PERCHÉ LA JUVE PUNTA VICARIO

    Ma perché la Juventus potrebbe andare con decisione su Vicario? Titolare del Tottenham, club in cui si è trasferito nell’estate del 2023, Vicario è nel pieno della maturità calcistica (29 anni): oltre alle sue indubbie qualità, Vicario conosce già il nostro campionato e inoltre potrebbe andare ad arricchire l’anima italiana all’interno dello spogliatoio bianconero.

  • DI GREGORIO NON CONVINCE

    La necessità di puntare su un nuovo portiere titolare si è palesata dopo le difficoltà stagionali di Di Gregorio: l’ex Monza ha commesso qualche errore di troppo, tanto che nelle ultime due uscite Spalletti gli ha preferito Perin. Un’alterna che testimonia il momento delicato attraversato da Di Gregorio, che evidentemente non offre più le garanzie che la Juventus cerca.

  • ANCHE PERIN VIA?

    In estate ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione tra i pali bianconeri. Oltre a Di Gregorio, la Juventus potrebbe ritrovarsi a dover sostituire anche Perin, visto che la sua permanenza a Torino è tutt’altro che scontata. Se così fosse, oltre a Vicario – individuato come il nuovo portiere titolare – la Juventus dovrebbe acquistare anche il suo vice. Una rivoluzione totale a cui i bianconeri hanno già iniziato a lavorare.

0