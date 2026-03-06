Perché la Juventus pensa a Vicario: la rivoluzione portieri e la strategie bianconera

La rivoluzione era nell’aria e adesso inizia a muovere i primi passi concreti. In estate la Juventus cambierà portiere titolare, viste le incertezze stagionali di Di Gregorio.
La società bianconera ha già in mente di intervenire in maniera importante per assicurarsi un profilo di primo livello tra i pali ed è pronta a un investimento importante, al di là della qualificazione o meno i Champions.
Tra i nomi che la Juventus segue con maggiore attenzione c’è quello di Guglielmo Vicario, portiere oggi al Tottenham. Ma perché i bianconeri lo hanno messo in cima alla lista dei desideri?