Perché la Juventus pensa a Balogun per l'attacco: la carriera, le caratteristiche e cosa piace a Spalletti

Alla lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus per sostituire Dusan Vlahovic si aggiunge un nuovo nome.
L'ultimo candidato sarebbe Folarin Balogun, protagonista ai Mondiali con gli USA anche per la squalifica non scontata negli ottavi di finale contro il Belgio.
Balogun attualmente milita nelle file del Monaco dove ha fatto molto bene. Ma di certo le ultime prestazioni con gli States hanno aumentato l'interesse nei suoi confronti.
Sulle tracce dell'attaccante americano si sarebbe così messa anche la Juventus che lo valuta tra le possibili alternative nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il ritorno di Randal Kolo Muani: ma perché piace ai bianconeri?