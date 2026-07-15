Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Folarin Balogun, USMNTGOAL
Lelio Donato

Perché la Juventus pensa a Balogun per l'attacco: la carriera, le caratteristiche e cosa piace a Spalletti

Calciomercato
Juventus

L'americano è tra i profili seguiti dalla Juventus come numero 9. Balogun piace ai bianconeri per caratteristiche tecniche ma anche per le sue qualità fisiche. Il prezzo fissato dal Monaco però è molto alto.

Pubblicità

Alla lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus per sostituire Dusan Vlahovic si aggiunge un nuovo nome.

L'ultimo candidato sarebbe Folarin Balogun, protagonista ai Mondiali con gli USA anche per la squalifica non scontata negli ottavi di finale contro il Belgio.

Balogun attualmente milita nelle file del Monaco dove ha fatto molto bene. Ma di certo le ultime prestazioni con gli States hanno aumentato l'interesse nei suoi confronti.

Sulle tracce dell'attaccante americano si sarebbe così messa anche la Juventus che lo valuta tra le possibili alternative nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il ritorno di Randal Kolo Muani: ma perché piace ai bianconeri?

  • PERCHÈ PIACE A SPALLETTI

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport', Balogun sarebbe addirittura il preferito di Luciano Spalletti proprio subito dietro Kolo Muani.

    Il tecnico bianconero ne apprezza le qualità fisiche e la capacità di attaccare lo spazio, dote ritenuta fondamentale per chi gioca nel suo ruolo.

    Balogun insomma non è un attaccante di raccordo ma sa come fare salire la squadra. Inoltre è giovane (25 anni appena compiuti) e integro fisicamente.

    Nella scorsa stagione ad esempio l'americano ha saltato appena una gara col Monaco per un problema muscolare. Non un dettaglio dalle parti della Continassa, dove gli infortuni sono stati un problema non da poco negli ultimi anni.

    • Pubblicità

  • CHI È BALOGUN, AMERICANO 'PER CASO'

    Folarin Balogun è nato a New York da genitori nigeriani quasi per caso e ha trascorso quasi tutta la sua vita in Inghilterra.

    Anche a livello calcistico l'attaccante ha fatto l'intero percorso nelle selezioni giovanili dei Tre Leoni indossando le maglie di U17, U18, U20 fino all'Under 21.

    Balogun avrebbe potuto anche scegliere la Nigeria, nazione di origine dei genitori, ma alla fine ha preferito gli Stati Uniti con cui è stato assoluto protagonista ai Mondiali.

    Sua la doppietta nella partita d'esordio contro il Paraguay. Poi assist contro l'Australia e un altro goal pesante ai sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina quando però era stato anche espulso.

    Nonostante questo la FIFA gli ha permesso di giocare gli ottavi tra le polemiche.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA CARRIERA: DALL'ARSENAL AL MONACO

    L'Arsenal nota Balogun quando ha solo dieci anni e nelle formazioni giovanili si mette subito in mostra.

    Le cose però vanno decisamente meno bene in Prima squadra tanto che i Gunners nel gennaio 2022 decidono di girarlo in prestito al Middlesbrough, in Championship.

    La svolta però arriva in Francia, più precisamente al Reims, con cui Balogun segna ventidue goal in trentanove presenze. Il Monaco decide così di investire 30 milioni di euro per portarlo nel Principato.

    Balogun ripaga le attese segnando trentuno goal e fornendo tredici assist in novantuno presenze complessive.


    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • L'ATTACCANTE GIUSTO PER LA JUVE?

    Balogun al momento rappresenta poco più di un'idea per la Juventus, anche perché il suo prezzo è ulteriormente lievitato dopo i Mondiali.

    Il Monaco spera di incassare da una sua eventuale cessione circa 50 milioni di euro. Ovvero la stessa cifra che chiede il PSG per cedere Kolo Muani.

    Rispetto al francese, Balogun ha quasi tre anni in meno ma anche minore esperienza a livello internazionale. E di fatto non ha ancora dimostrato molto fuori dalla Ligue 1.

    Allo stesso tempo le qualità fisiche e tecniche dell'attaccante del Monaco non sono in discussione. Ma il suo acquisto rappresenterebbe una sorta di nuova scommessa.

    Ecco perché, ad oggi, la Juventus insiste per il ritorno di Kolo Muani e valuta profili che già conoscono la Serie A come Pellegrino del Parma.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
FC Basilea 1893 crest
FC Basilea 1893
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV