Perché la Juventus pensa a Balogun per l'attacco: la carriera, le caratteristiche e cosa piace a Spalletti

Folarin Balogun è nato a New York da genitori nigeriani quasi per caso e ha trascorso quasi tutta la sua vita in Inghilterra.

Anche a livello calcistico l'attaccante ha fatto l'intero percorso nelle selezioni giovanili dei Tre Leoni indossando le maglie di U17, U18, U20 fino all'Under 21.

Balogun avrebbe potuto anche scegliere la Nigeria, nazione di origine dei genitori, ma alla fine ha preferito gli Stati Uniti con cui è stato assoluto protagonista ai Mondiali.

Sua la doppietta nella partita d'esordio contro il Paraguay. Poi assist contro l'Australia e un altro goal pesante ai sedicesimi contro la Bosnia-Erzegovina quando però era stato anche espulso.

Nonostante questo la FIFA gli ha permesso di giocare gli ottavi tra le polemiche.