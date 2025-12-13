Perché la Juventus non va più in ritiro, lo spiega Spalletti: "Una fatica in più, se c'è una squadra di bravi ragazzi..."

La Juventus giocherà domenica sera a Bologna, in posticipo. E dunque, almeno in linea teorica, sarebbe dovuta partire in direzione Emilia già questa sera o comunque dormire al J Hotel. Al contrario, nulla di tutto ciò.
La formazione di Luciano Spalletti partirà verso Bologna nelle ore precedenti la partita e non andrà in ritiro la sera precedente. Proprio com'è accaduto lo scorso weekend in occasione della trasferta di Napoli, poi persa per 2-1 contro i campioni d'Italia in carica.
Perché questa scelta, nata proprio verso la gara col Napoli? A spiegarlo è stato lo stesso Spalletti durante la conferenza stampa della vigilia di Bologna-Juventus.