Perché la Juventus ha scelto Jonathan David: continuità, goal e occasione a "zero"

David sarà il nuovo centravanti della Juventus: i motivi che hanno spinto i bianconeri a puntare sul canadese.

La Juventus esce dal Mondiale per Club ed è pronta ad accogliere Jonathan David, tutto in poche ore; Igor Tudor si potrà subito consolare quindi dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid pensando all'attaccante canadese.

Una trattativa durata tanto, sia per trovare contrattualmente gli accordi tra le parti ma anche perché la Juventus ha voluto prima definire in modo chiaro la strategia in attacco e in generale sul mercato prima di affondare per David.

Dopo una corsa che ha riguardato tante squadre, con le big che si sono messe per il canadese, a spuntarla alla fine sono stati i bianconeri, che hanno creduto più di tutti nell'ormai ex giocatore del Lille.

Ma perché la Juventus ha scelto David? Tutti i fattori che hanno portato a questa operazione.