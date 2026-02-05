Perché la Juventus gioca il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in trasferta: non accadeva da 7 anni

L'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus lo scorso novembre ha portato nuova linfa alla squadra e all’ambiente bianconero, già provato dopo appena i primi due mesi di stagione.

L’obiettivo Scudetto è sfumato ancor prima dell’inverno, a causa dell’ampio margine accumulato dall’Inter, mentre le possibilità di conquistare la Champions League restano limitate.

Proprio per questo la Coppa Italia assume un valore particolare: la Vecchia Signora ha costruito la propria storia sui successi, e tornare ad alzare un trofeo sarebbe fondamentale per il morale e per ritrovare un’identità che da qualche anno sembra essersi in parte smarrita.