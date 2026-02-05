Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Atalanta Juventus de Roon YildizGetty Images
Michael Baldoin

Perché la Juventus gioca il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in trasferta: non accadeva da 7 anni

I bianconeri torneranno a disputare un quarto di finale di Coppa Italia lontani dall'Allianz Stadium per la prima volta dal 2019, quando in panchina c'era ancora il "primo" Allegri.

Pubblicità

Dopo il successo dell’Inter contro il Torino nella prima sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26, l’attenzione si sposta ora sul match tra Atalanta e Juventus.

Allo stadio di Bergamo, la formazione di Raffaele Palladino ospiterà quella di Luciano Spalletti, in palio c’è l’accesso alle semifinali, dove dall’altro lato del tabellone attende la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.

La particolarità dell’incontro riguarda i bianconeri, che disputeranno un quarto di finale di Coppa Italia in trasferta per la prima volta dopo sette anni: l’ultimo precedente risale infatti al gennaio 2019, quando sulla panchina juventina sedeva ancora la “prima versione” di Massimiliano Allegri.


  • PERCHÉ LA JUVENTUS GIOCA I QUARTI DI FINALE IN TRASFERTA?

    Il motivo per cui la Juventus disputa i quarti di finale di Coppa Italia in trasferta è legato alla classifica di Serie A della passata stagione.

    L’Atalanta, infatti, ha chiuso il campionato al terzo posto, davanti ai bianconeri, che si sono invece fermati in quarta posizione. Di conseguenza, secondo il regolamento vigente, la squadra meglio piazzata ha il diritto di giocare la gara tra le mura amiche.

    Fino ai quarti di finale compresi, infatti, il fattore campo spetta sempre alla formazione che nel campionato precedente ha ottenuto il miglior piazzamento, diventando così testa di serie rispetto all’avversaria.

    • Pubblicità

  • L'ULTIMO PRECEDENTE RISALE AL 2019... PROPRIO CONTRO L'ATALANTA

    Disputare i quarti di finale di Coppa Italia in trasferta per la Juventus non è affatto un dettaglio trascurabile.

    Nelle ultime sei stagioni, infatti, i bianconeri hanno sempre affrontato questo turno all’Allianz Stadium, conquistando le semifinali in cinque casi e venendo eliminati solo una volta, lo scorso anno, dall’Empoli ai rigori.

    L’ultimo precedente in trasferta risale al gennaio 2019, quando la squadra allora allenata da Allegri venne sconfitta con un netto 3-0 dall’Atalanta di Gasperini, trascinata dalla rete di Castagne e da una doppietta di Duván Zapata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • OSTACOLO QUARTI DI FINALE PER L'ATALANTA

    L'Atalanta, dal canto suo, ha superato i quarti di finale di Coppa Italia soltanto una volta nelle ultime quattro stagioni: nell’edizione 2023/24, quando sconfisse il Milan a San Siro per poi perdere il trofeo in finale proprio contro la Juventus.

    Le ultime due occasioni in cui i nerazzurri hanno disputato questo turno davanti ai propri tifosi, però, si sono concluse con due sconfitte: nel febbraio 2022 contro la Fiorentina (3-2) e nel febbraio 2025 contro il Bologna (1-0).

    L’ultimo quarto di finale casalingo vinto dall’Atalanta risale al gennaio 2021, quando la squadra di Gasperini superò 3-2 la Lazio di Simone Inzaghi.

  • L'IMPORTANZA DELLA COPPA ITALIA PER LA JUVENTUS

    L'arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus lo scorso novembre ha portato nuova linfa alla squadra e all’ambiente bianconero, già provato dopo appena i primi due mesi di stagione.

    L’obiettivo Scudetto è sfumato ancor prima dell’inverno, a causa dell’ampio margine accumulato dall’Inter, mentre le possibilità di conquistare la Champions League restano limitate.

    Proprio per questo la Coppa Italia assume un valore particolare: la Vecchia Signora ha costruito la propria storia sui successi, e tornare ad alzare un trofeo sarebbe fondamentale per il morale e per ritrovare un’identità che da qualche anno sembra essersi in parte smarrita.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV
0