Perché la Juventus gioca il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta in trasferta: non accadeva da 7 anni

Dopo il successo dell’Inter contro il Torino nella prima sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26, l’attenzione si sposta ora sul match tra Atalanta e Juventus.
Allo stadio di Bergamo, la formazione di Raffaele Palladino ospiterà quella di Luciano Spalletti, in palio c’è l’accesso alle semifinali, dove dall’altro lato del tabellone attende la vincente della sfida tra Bologna e Lazio.
La particolarità dell’incontro riguarda i bianconeri, che disputeranno un quarto di finale di Coppa Italia in trasferta per la prima volta dopo sette anni: l’ultimo precedente risale infatti al gennaio 2019, quando sulla panchina juventina sedeva ancora la “prima versione” di Massimiliano Allegri.