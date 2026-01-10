Pubblicità
Michael Di Chiaro

Perché la Juventus cerca anche un terzino? Mazraoui può essere il rinforzo giusto per Spalletti

Tra le necessità di mercato della Juve c'è anche quella di affidare a Spalletti un nuovo profilo sulle corsie esterne: il terzino del Manchester United può diventare un'idea concreta.

La Juventus lavora sottotraccia per cercare di concretizzare i propri obiettivi in questa sessione invernale di calciomercato con l'obiettivo di piazzare i tasselli necessari per rendere ancora più profonda e completa la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.


Se arrivare ad un vice Yildiz rappresenta la priorità in casa bianconera, Damien Comolli è al lavoro per rinforzare anche altri settori del campo: tra le priorità, infatti, ci sarebbe quella di regalare al tecnico di Certaldo anche un terzino.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nuovo nome attenzionato dal club bianconero, per provare a rinforzare la caselle terzini, sarebbe quello di Noussair Mazraoui del Manchester United. Ma perché la Juventus cerca anche un terzino?

  • IDEA MAZRAOUI

    Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando il nome di Noussair Mazraoui per implementare il parco terzini. Finito ai margini al Manchester United con l’ex allenatore Ruben Amorim, il laterale marocchino ha collezionato appena 9 presenze e 443 minuti in tutto.

    Non appena rientrerà dalla Coppa d’Africa, l'ex Bayern avrà modo di conoscere il nuovo progetto tecnico dei Red Devils, ma la sua idea sta sarebbe proprio quella di cambiare aria per arrivare lanciato al Mondiale col Marocco e la Juventus, in tal senso ha mostrato gradimento. Allo United è impiegato prevalentemente a destra, mentre in nazionale trasloca a sinistra vista la presenza di Hakimi. La Juve, tra l'altro, l'aveva sondato già a fine agosto senza però avere modo di affondare il colpo.

  • PERCHÈ LA JUVENTUS CERCA UN TERZINO

    La Juventus va alla ricerca di un terzino per assicurarsi un'ulteriore tassello alla luce di un cambio di sistema di gioco che Luciano Spalletti ha già proposto sia contro il Lecce che contro il Sassuolo, quando la Juve si è disposta in campo sulle note del 4-2-3-1.

    In entrambe le occasioni a ricoprire le caselle dei terzini sono stati Cambiaso e Kalulu. L'eventuale innesto di Mazraoui consentirebbe a Spalletti di godere di un profilo duttile, in grado di giocare da riferimento esterno in una difesa a quattro sia sull'out di destra che su quello di sinistra.

  • KALULU NON HA SALTATO NEMMENO UN MINUTO

    Inserire un nuovo terzino all'interno della rosa bianconera potrebbe consentire a Spalletti di far rifiatare anche lo stakanovista Pierre Kalulu.

    Il difensore francese, infatti, è l'unico giocatore della rosa bianconera a non aver saltato nemmeno un minuto in tutta la stagione: il classe 2000 è partito sempre titolare ed è sempre rimasto in campo per 90 minuti in tutte le partite di Serie A, in tutte quelle di Champions League e nell'unico match sin qui disputato in Coppa Italia.

  • JOAO MARIO NON CONVINCE

    La Juve, a onore del vero, un'alternativa in casa ce l'ha già. Si tratta di Joao Mario, arrivato in estate dal Porto nel contesto di uno scambio con Alberto Costa, finito in Portogallo dopo soli sei mesi a Torino.

    Tuttavia, il classe 2000 in bianconero non ha mai convinto, trovando pochissimo spazio con Tudor e ancora di meno con Spalletti. Joao Mario ha infatti giocato solo 2 partite da titolare tra tutte le competizioni per un misero bottino complessivo di 374 minuti.

