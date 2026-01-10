Perché la Juventus cerca anche un terzino? Mazraoui può essere il rinforzo giusto per Spalletti

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe valutando il nome di Noussair Mazraoui per implementare il parco terzini. Finito ai margini al Manchester United con l’ex allenatore Ruben Amorim, il laterale marocchino ha collezionato appena 9 presenze e 443 minuti in tutto.

Non appena rientrerà dalla Coppa d’Africa, l'ex Bayern avrà modo di conoscere il nuovo progetto tecnico dei Red Devils, ma la sua idea sta sarebbe proprio quella di cambiare aria per arrivare lanciato al Mondiale col Marocco e la Juventus, in tal senso ha mostrato gradimento. Allo United è impiegato prevalentemente a destra, mentre in nazionale trasloca a sinistra vista la presenza di Hakimi. La Juve, tra l'altro, l'aveva sondato già a fine agosto senza però avere modo di affondare il colpo.