Perché la Juventus cerca anche un terzino? Mazraoui può essere il rinforzo giusto per Spalletti

La Juventus lavora sottotraccia per cercare di concretizzare i propri obiettivi in questa sessione invernale di calciomercato con l'obiettivo di piazzare i tasselli necessari per rendere ancora più profonda e completa la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.
Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI ilBiancoNero.com: clicca qui
Se arrivare ad un vice Yildiz rappresenta la priorità in casa bianconera, Damien Comolli è al lavoro per rinforzare anche altri settori del campo: tra le priorità, infatti, ci sarebbe quella di regalare al tecnico di Certaldo anche un terzino.
Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il nuovo nome attenzionato dal club bianconero, per provare a rinforzare la caselle terzini, sarebbe quello di Noussair Mazraoui del Manchester United. Ma perché la Juventus cerca anche un terzino?