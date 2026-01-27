Perché l'Inter rivuole Perisic per la fascia destra: il ruolo del croato, Chivu aspetta un jolly

La storia recente dell’Inter spiega perché il nome di Perisic sia tornato con così tanta forza nell’agenda societaria. Quando lasciò Milano nel 2022, la dirigenza riteneva finita la sua fase migliore. Eppure il croato ha conservato forma, numeri e mentalità.

Dagli anni di costanza sotto Mancini, De Boer e Pioli, alla trasformazione tattica operata da Luciano Spalletti, fino alla consacrazione definitiva nel 3-5-2 di Antonio Conte e Simone Inzaghi, Perisic ha mostrato una duttilità che oggi rappresenta un valore quasi introvabile.

La sua seconda parentesi interista, chiusa con lo strappo del mancato rinnovo e la firma con il Tottenham, resta nella memoria per i 10 goal e 9 assist dell’ultima stagione, una fotografia della leadership e di quanto sia stato fondamentale fino all’ultimo giorno della sua esperienza nerazzurra.