Perché l'Inter rivuole Perisic per la fascia destra: il ruolo del croato, Chivu aspetta un jolly

Dopo aver perfezionato l’arrivo di Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008, l’attenzione dell’Inter converge su un unico obiettivo: il connazionale Ivan Perisic.
L’emergenza sulla fascia destra, dove Denzel Dumfries è ancora fuori in seguito all’intervento alla caviglia e dove il club non ha mai trovato un’alternativa stabile, ha spinto la società a valutare un ritorno che pochi mesi fa sarebbe apparso impensabile.
La posizione del PSV Eindhoven, determinata anche dalla partita di Champions League di domani contro il Bayern Monaco, resta il punto chiave di un’operazione che la dirigenza nerazzurra considera fondamentale per restituire solidità alla squadra di Cristian Chivu.
Nell’ambiente nerazzurro, Ivan Perisic è ricordato come un ottimo esterno di fascia sinistra, seppur a piede invertito, ma nell’esperienza in Olanda ha dimostrato ampiamente di poter giocare anche sull’altra fascia, confermando di essere un giocatore duttile e un vero e proprio jolly per il proprio allenatore.