Perché l'Inter pensa allo scambio Frattesi-Cambiaso con la Juventus? Caso Dumfries e fattore Spalletti, a chi farebbe più comodo l'operazione

Davide Frattesi appare sempre più distante dall’Inter. Il futuro del centrocampista dei nerazzurri e della Nazionale è tutto da scrivere e la Juventus continua a monitorare la situazione.

Le valutazioni economiche fissate dal club nerazzurro tra i 30 e i 35 milioni e la difficoltà a trovare una contropartita adeguata mantengono complessa una trattativa in cui il nome di Andrea Cambiaso prende quota, almeno sul fronte nerazzurro, dopo l’infortunio di Denzel Dumfries.

L’interesse bianconero, alimentato dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus e dalle prestazioni del centrocampista con la Nazionale proprio quando l’allenatore di Certaldo ricopriva il ruolo di CT, incrocia le necessità dell’Inter di sistemare la fascia destra in un periodo segnato da assenze di Dumfries e Darmian e rendimento altalenante di Luis Henrique e Carlos Augusto