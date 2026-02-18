Perché l’Atalanta non si è presentata al pranzo UEFA, scontro con il Borussia Dortmund per Samuele Inacio: cosa è successo e la vertenza alla FIFA

Samuele Inacio, classe 2008, figlio dell’ex attaccante Inacio Piá, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fin dalla giovanissima età.

“Parliamo di un ragazzo che era con noi dall’età di 7-8 anni, che frequentava casa mia”, ha raccontato Percassi, sottolineando il legame personale e sportivo con il calciatore.

Secondo la ricostruzione dell’amministratore delegato, il Borussia Dortmund avrebbe agito in modo scorretto anticipando le mosse rispetto alle tempistiche in cui sarebbe stato possibile operare per il trasferimento.

“C’è un periodo entro cui si può operare e loro hanno agito molto prima”, ha ribadito, aggiungendo che la società è convinta di avere ragione dal punto di vista legale.

Per questo motivo l’Atalanta ha portato la questione davanti alla FIFA, aprendo una vertenza formale. “Abbiamo portato la questione davanti alla FIFA perché siamo convinti di avere ragione”, ha spiegato ancora Percassi.