Atalanta vs Club Bruges

Gasperini spiega la doppia debacle ai playoff: "Nel complesso abbiamo avuto più occasioni, ma la Champions League è la competizione degli episodi".

Termina nel peggiore dei modi l'avventura europea dell'Atalanta in Champions League, dove la squadra di Gasperini viene estromessa dal Club Brugge.

A pagare in termini di risultato, oltre al ko dell'andata per via di un rigore contestatissimo, sono stati molti episodi che hanno caratterizzato il doppio confronto.

Una situazione della quale ha parlato anche Gian Piero Gasperini a fine partita, prendendosela anche con uno dei suoi calciatori.